El CACiS proposa una reflexió sobre l'ecologia i la memòria amb l'obra d'Ona Trepat

El centre CACiS El Forn de la Calç de Calders inaugurarà aquest dissabte 9 de maig a les 7.30 de la tarda l'exposició Què fa brotar la llavor?, de l'escultora i docent Ona Trepat Rubirola. La mostra es podrà visitar fins al 12 de juliol i proposa una reflexió sobre les relacions entre cultura, natura i pràctiques artesanals.
Trepat, professora associada a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, desenvolupa una obra marcada pel diàleg entre creació contemporània i tècniques tradicionals com el teixit i la cistelleria. La seva pràctica artística connecta art, ecologia i educació, i busca explorar les interdependències entre els processos culturals i els ecosistemes naturals.
Una instal·lació inspirada en rituals agrícoles i símbols ancestrals
L'exposició parteix de rituals vinculats a la fertilitat de la terra i a la protecció de les collites presents en diverses cultures al llarg de la història. Elements com les trenes de blat o les estructures de himmeli pròpies dels països nòrdics serveixen d'inspiració per a una instal·lació formada per mòduls geomètrics elaborats amb canyís i cosits amb aquesta tècnica tradicional.
La proposta revisita simbòlicament la idea d'una arca destinada a preservar la vida en temps d'incertesa i planteja preguntes sobre allò que cal conservar en el present i el paper que poden tenir els símbols ancestrals en el món contemporani.
La mostra es complementa amb una sèrie d'urnes de blat concebudes com un banc simbòlic de llavors antigues de Catalunya, amb l'objectiu d'evocar la preservació de la biodiversitat agrícola i la capacitat regeneradora de la natura.
Un projecte en evolució
Què fa brotar la llavor? es planteja com un projecte viu i en evolució que tindrà continuïtat en altres espais expositius. Durant el mes de juny es podran veure peces de la sèrie a la Sala d'Art Carles Sindreu de l'Ametlla del Vallès i, a la tardor, el projecte continuarà a la Sala de la Plana de l'Om de Manresa dins el programa Contemporanis.
L'artista, que actualment viu i treballa al Pla de l'Estany, ha completat la seva formació amb estudis en arts aplicades contemporànies, facilitació de grups i tècniques de fibres vegetals amb artesans catalans i internacionals. La seva obra es desplega habitualment en col·laboració amb escoles, universitats i entitats socials.
Amb aquesta exposició, CACiS proposa una aproximació artística a conceptes com el cultiu, la memòria i la cura del territori, tot convidant el públic a reconnectar amb imaginaris simbòlics vinculats als cicles naturals i a la preservació de la vida.