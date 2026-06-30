El Festival Test portarà 14 microespectacles a Artés, Avinyó i Gironella en la seva 11a edició

El Festival Test, la iniciativa de la Xarxa de Pobles Creatius dedicada a les propostes artístiques de petit format, celebrarà aquest 2026 l'onzena edició amb una programació que arrencarà els dos primers caps de setmana de juliol. Artés obrirà el festival el 3 de juliol, Avinyó en prendrà el relleu el dia 4 i Gironella acollirà la darrera jornada d'aquesta primera fase el 10 de juliol, amb l'objectiu de continuar apropant la creació contemporània als municipis i descentralitzar l'activitat cultural.
Catorze espectacles en espais reduïts i de proximitat
Definit com el festival d'arts de "curta durada i per a espais reduïts i no convencionals", el Test aposta per eliminar la distància entre públic i artistes per oferir una experiència més intensa i propera.
La programació inaugural inclourà un total de 14 espectacles, tretze seleccionats mitjançant convocatòria pública i un més guardonat amb el Premi Xató d'Estiu 2025. Les propostes abracen disciplines molt diverses, des del teatre de text fins a la dansa contemporània, el circ, la tragicomèdia, el clown o els espectacles musicals.
Entre els muntatges programats hi ha Fangar la memòria, de dansa contemporània; L'home orquestra, d'humor musical, o Appassionata, de clown. Les peces tenen una durada d'entre deu i trenta minuts.
Les entrades per a cadascuna de les jornades mantenen un preu popular de cinc euros. Igual que l'any passat, el festival tornarà a oferir sopars populars, amb preus d'entre set i quinze euros, organitzats amb la col·laboració del teixit associatiu de cada municipi. A Artés, per exemple, hi participarà l'entitat Nei.
El festival torna a implicar el veïnat
Una de les singularitats del Festival Test és la seva vinculació amb els municipis que l'acullen. En els dies previs a les actuacions s'instal·laran novament els Testos gegants en diversos racons singulars d'Artés, Avinyó i Gironella per donar visibilitat al certamen i apropar-lo a tota la ciutadania.
A més, veïns i veïnes d'Artés i Gironella tornaran a obrir les portes de casa seva perquè alguns dels microespectacles es representin en habitatges particulars, convertint espais privats en escenaris efímers i reforçant el caràcter comunitari de la proposta.
El Test continuarà a la tardor amb el circuit en xarxa
El festival no acabarà al juliol. Entre els mesos d'octubre i desembre arribarà una nova edició del Test en Xarxa, en què els programadors dels quinze municipis que integren la Xarxa de Pobles Creatius seleccionaran alguns dels espectacles vistos durant l'estiu per programar-los als seus respectius pobles.
Aquest circuit va reunir l'any passat més de 950 espectadors a la Catalunya Central i s'ha consolidat com una fórmula per ampliar el recorregut de les companyies participants.
Recentment, la Xarxa de Pobles Creatius ha estat distingida amb el Premi Impacte 2025 de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, un reconeixement que consolida el Festival Test com un model de cooperació cultural entre administracions, artistes i ciutadania.