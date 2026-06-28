Castelltallat oferirà un taller per aprendre a llegir el cel en un dels millors cels nocturns

L'Espai Barrina de Castelltallat, al municipi de Sant Mateu de Bages, acollirà el pròxim dimecres 8 de juliol el taller Aprèn a llegir el cel, una proposta d'iniciació a l'astronomia que combinarà continguts teòrics, observació del firmament i un sopar compartit. L'activitat està organitzada per l'Associació d'Astroturisme de la Serra de Castelltallat amb la col·laboració de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat - Parc Estel·lar Starlight i Espai Barrina.
Una experiència per descobrir el cel nocturn
El taller es desenvoluparà de les 7 de la tarda a 2/4 de 12 de la nit en un dels indrets amb millor qualitat de cel nocturn de Catalunya. Està adreçat tant a professionals vinculats al turisme rural, el guiatge de natura, l'educació ambiental i el lleure com a qualsevol persona interessada a iniciar-se en l'observació astronòmica.
Durant les quatre hores i mitja de durada, els participants aprendran a orientar-se amb les estrelles, identificar les principals constel·lacions i conèixer el funcionament dels telescopis. També podran observar a ull nu i amb telescopi diferents objectes del cel profund, com nebuloses, cúmuls estel·lars i galàxies.
Formació a càrrec de l'Observatori de Castelltallat
La sessió serà impartida per Toni Guntín, director de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat, juntament amb diversos astroguies especialitzats en divulgació científica.
Entre els continguts previstos hi ha el reconeixement de constel·lacions, les diferències entre estrelles, planetes i satèl·lits, la descoberta dels principals objectes de l'univers i la utilització de recursos digitals aplicats a l'observació del firmament.
L'activitat també inclou un sopar compartit a l'Espai Barrina, amb la voluntat d'afavorir l'intercanvi d'experiències entre els assistents.
Places limitades
Les places per participar en el taller són limitades. El preu és de 20 euros per als membres de l'Associació d'Astroturisme de la Serra de Castelltallat i de 30 euros per a la resta de participants.
Les persones interessades poden demanar més informació o formalitzar la inscripció a través del correu electrònic d'Espai Barrina: hola@espaibarrina.com.