La Festa Major de Súria oferirà cinc dies de música, cultura popular i activitats per a tothom

Súria viurà del 10 al 14 de juliol una nova edició de la Festa Major amb un programa farcit de propostes per a totes les edats. La música serà un dels grans eixos de la celebració, però també hi haurà cultura popular, activitats infantils, esport, havaneres, espectacles i actes tradicionals que ompliran els carrers i places de la vila.
Música, tradició i activitats per a tots els públics
La Festa Major de Súria començarà oficialment divendres 10 de juliol després d'uns dies previs dedicats als Kampionats Esportius Nocturns i a la cantada d'havaneres amb el grup Port Bo. Els dies centrals combinaran actes tradicionals, activitats familiars i una àmplia oferta musical.
Entre els principals reclams hi haurà els concerts de Los 80 Principales, Akelarre, l'Orquestra Centauro, l'Orquestra Metropol, el grup Crystal i el tribut Studio 54 de 555 Project, així com les sessions dels DJ Rutxo i DJ Capde.
La cultura popular també tindrà un paper destacat amb la trobada de grups de cultura popular, la Trapellada, la cercavila amb la Xaranga Màgic i Entrompats, les matinades dels Grallers del Poble Vell, la galejada dels Trabucaires del Tro Gros, la trobada castellera dels Salats de Súria, les tocades de Festa Major amb la Banda de Cardona i la tradicional ballada de sardanes amb la Cobla Marinada.
La programació inclou igualment activitats esportives, jocs infantils i aquàtics, inflables, una festa de l'escuma, la pedalada popular, el Memorial Joan Gras de ciclisme, el ral·li de slot, la caminada nocturna i la benedicció de vehicles amb motiu de Sant Cristòfol.
La Festa Major es clourà dilluns 13 de juliol amb el castell de focs artificials i el concert tribut a Studio 54, mentre que l'endemà encara hi haurà la tradicional ballada de sardanes que posarà el punt final a la celebració.
L'Ajuntament recorda que el programa complet, així com els possibles canvis d'última hora, es poden consultar al web municipal, on també es pot descarregar el programa íntegre de la Festa Major.