Manresa reforçarà el bus urbà per facilitar els desplaçaments al Festival Camins

L'Ajuntament de Manresa i BusManresa posaran en marxa un servei especial d'autobús amb motiu del Festival Camins, que se celebrarà del 10 al 18 de juliol al Palau Firal. El reforç pretén facilitar els desplaçaments dels assistents i fomentar l'ús del transport públic.
Una línia especial durant els dies del festival
L'Ajuntament de Manresa reforçarà el servei de bus urbà coincidint amb la celebració del Festival Camins, que tindrà lloc del 10 al 18 de juliol al Palau Firal. La mesura, impulsada conjuntament amb BusManresa, respon a la previsió d'una elevada afluència de públic i busca oferir una alternativa de mobilitat segura i sostenible.
Per aquest motiu, s'habilitarà una línia especial que connectarà el centre de la ciutat amb el recinte firal amb una freqüència de pas de 30 minuts. El servei començarà a 3/4 de 7 de la tarda i es mantindrà operatiu fins a 1/4 de 2 de la matinada.
Recorregut d'anada i tornada
En sentit d'anada, els autobusos sortiran de la parada de Pompeu Fabra i passaran pel Mercat Puigmercadal, Casa Caritat, la carretera de Vic (Gaudí), el Pont de Ferro, la plaça dels Dolors i el Parc Tecnològic abans d'arribar al Palau Firal.
Pel que fa al recorregut de tornada, els vehicles iniciaran el trajecte al Palau Firal i s'aturaran a la carretera de Vic (Pare Clotet), la Ben Plantada, la plaça d'Espanya, el carrer Guimerà i, finalment, a Pompeu Fabra.
L'Ajuntament recorda que els usuaris poden consultar els horaris, els recorreguts i la informació sobre títols de transport i abonaments al web de BusManresa.