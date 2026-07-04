Artés acollirà un diàleg sobre el passat i el futur del cooperativisme

El Celler Cooperatiu d'Artés acollirà dijous vinent, 9 de juliol, una nova sessió del cicle Horitzontals: diàlegs cooperatius, impulsat per l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. La gravació, oberta al públic, reunirà experts i representants de cooperatives històriques per reflexionar sobre el passat, el present i el futur del moviment cooperatiu.
Una conversa sobre la memòria cooperativa
El quart capítol del pòdcast porta per títol D'on ve el cooperativisme que vindrà i plantejarà una mirada al llegat del cooperativisme català per entendre els reptes actuals i les oportunitats de futur. La sessió començarà a les 6 de la tarda i formarà part de les activitats del desè aniversari de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.
La conversa comptarà amb la participació del sociòleg, investigador i cooperativista Iván Miró, fundador de La Ciutat Invisible i especialista en la història del cooperativisme català. L'acompanyaran Mercè Casals, presidenta de L'Agrícola de Sant Fruitós de Bages, i Marcel·lí Comas, president d'Artium, el Celler Cooperatiu d'Artés, dues cooperatives amb una llarga trajectòria que actualment treballen per adaptar-se als nous reptes socials i econòmics.
La periodista de Setembre i cooperativista a Dies d'Agost, Sara Blázquez, serà l'encarregada de moderar el debat.
Reflexionar sobre el futur a partir del passat
Durant la sessió es debatran qüestions com el paper que poden jugar les cooperatives històriques en l'actualitat, la relació amb les noves iniciatives de l'economia social i solidària i la importància de la memòria cooperativa com a eina per construir el futur. També es donarà a conèixer el projecte El fil de la cooperació, impulsat per l'Ateneu Cooperatiu per recuperar i difondre la història del cooperativisme a la Catalunya Central.
Aquest serà el quart dels cinc capítols del cicle Horitzontals: diàlegs cooperatius, que durant aquest any recorre diferents municipis de la Catalunya Central abordant diversos àmbits de l'economia social, després de les sessions dedicades a l'agroalimentació, l'habitatge i les cures. El cicle es tancarà el 24 de setembre a Manlleu amb una conversa centrada en la cultura.
Un cop editats, els capítols del pòdcast es podran escoltar als canals de YouTube, iVoox i Spotify de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.