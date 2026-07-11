El Consell Comarcal impulsa la marca Invest in Bages per reforçar l'atracció d'activitat industrial

El Consell Comarcal del Bages ha presentat aquest dijous la nova marca Invest in Bages, una iniciativa destinada a reforçar el posicionament de la comarca com a pol industrial i facilitar la captació de noves inversions. El projecte incorpora una plataforma digital que centralitza informació sobre els polígons d'activitat econòmica i una renovació de la senyalització d'aquests espais.
Una eina per connectar empreses i territori
La nova web permet consultar informació actualitzada sobre els polígons industrials del Bages, cercar empreses, localitzar naus i solars disponibles i accedir a dades i recursos útils per a la implantació o ampliació d'activitats empresarials. L'objectiu és ordenar i posar en valor els actius industrials de la comarca, facilitant-ne l'accés a empreses, inversors, ajuntaments i altres agents econòmics.
Paral·lelament, el Consell Comarcal ha renovat la senyalització dels polígons d'activitat econòmica amb la voluntat de millorar-ne la identificació, la visibilitat i l'accessibilitat.
Posicionar el Bages com a referent industrial
El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, ha destacat que la iniciativa "és una manera de projectar amb més força l'ambició industrial del Bages" i ha subratllat que la comarca disposa de "indústria, sòl, coneixement, talent i una ubicació estratègica al cor de Catalunya". Segons ha afirmat, ara cal "explicar-ho millor, ordenar-ho millor i convertir aquest potencial en més oportunitats, més activitat econòmica i més llocs de treball de qualitat".
Per la seva banda, la consellera comarcal Marta Viladés ha assenyalat que Invest in Bages "neix per ser una porta d'entrada clara, pràctica i útil per a les empreses que volen invertir, créixer o trobar oportunitats al Bages".
Una estratègia de futur
Durant la presentació també s'han exposat dades que situen el Bages com la comarca més competitiva de la Catalunya Central i la tretzena de Catalunya en aquest àmbit. Des del 2019, el Valor Afegit Brut industrial ha crescut un 26,3% i el 16,3% de les empreses de la comarca pertanyen al sector industrial, un percentatge superior a la mitjana catalana.
La nova marca s'emmarca en una estratègia més àmplia que inclou la preparació del futur Pacte per la Indústria del Bages, un espai de treball compartit que haurà d'abordar qüestions com la modernització del sòl industrial, la mobilitat als polígons, la transició energètica, la formació professional, la captació de talent i la competitivitat empresarial.
Amb aquestes actuacions, el Consell Comarcal vol consolidar el Bages com un territori preparat per atreure noves inversions i impulsar el desenvolupament industrial de la comarca.