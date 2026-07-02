El Consell Comarcal del Bages reclama que la Llei d'Alta Muntanya no exclogui sis municipis de la comarca

El Consell Comarcal del Bages ha presentat al·legacions al projecte de la nova Llei d'Alta Muntanya amb l'objectiu d'evitar que els municipis de muntanya de la comarca perdin drets, ajuts i oportunitats. L'ens considera que la reforma plantejada per la Generalitat podria deixar en una situació de desavantatge pobles que, malgrat no formar part d'una comarca considerada d'alta muntanya, comparteixen les mateixes dificultats estructurals que altres municipis inclosos en aquest règim.
Al Bages hi ha actualment sis municipis reconeguts oficialment com a municipis de muntanya: Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Mura, Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages i Talamanca. Segons el Consell Comarcal, es tracta de poblacions que afronten problemes derivats de la dispersió territorial, els costos de manteniment dels serveis, les dificultats de mobilitat i el risc de despoblament, circumstàncies que fins ara els han permès accedir a determinades línies de suport.
Alerten que la nova llei reduirà els municipis beneficiaris
L'ens comarcal adverteix que el projecte de llei redueix de manera significativa el nombre de municipis que formarien part del nou règim d'alta muntanya. Segons exposa, es passaria dels prop de 300 municipis reconeguts actualment a només 144. Aquesta reducció podria comportar que molts municipis que continuen tenint característiques pròpies dels territoris de muntanya quedessin fora de determinats ajuts i polítiques específiques pensades per compensar aquestes dificultats.
Per aquest motiu, el Consell Comarcal defensa que "no té sentit que un poble deixi de tenir dificultats només perquè administrativament no forma part d'una comarca d'alta muntanya". Segons l'ens, els problemes vinculats a les comunicacions, els serveis públics, l'habitatge, l'activitat econòmica, l'envelliment de la població o el manteniment del territori continuen existint independentment de la classificació administrativa.
Reclamen mantenir els drets adquirits
El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, considera que "els municipis de muntanya del Bages no poden quedar en segon terme". En aquest sentit, assegura que "si tenen les mateixes dificultats que altres territoris de muntanya, també han de poder accedir als mateixos recursos i ajuts".
Entre les al·legacions presentades, el Consell Comarcal demana que la nova normativa continuï tenint en compte tots els municipis que ja disposen oficialment del reconeixement de municipi de muntanya, encara que no estiguin integrats en una comarca considerada d'alta muntanya.
A més, reclama que aquests pobles no perdin els drets que han tingut reconeguts fins ara i que els criteris de distribució dels ajuts es basin en la realitat i les necessitats de cada municipi, i no únicament en la comarca a què pertanyen.
Evitar que els pobles del Bages quedin enrere
Amb aquestes al·legacions, el Consell Comarcal vol garantir que la futura Llei d'Alta Muntanya doni resposta a les necessitats de tots els municipis que presenten característiques pròpies dels territoris de muntanya, independentment de la seva ubicació administrativa.
L'ens considera que aquest és l'únic camí per evitar que municipis com Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Mura, Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages i Talamanca perdin oportunitats de finançament i suport institucional a causa del nou marc legal.