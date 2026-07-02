Tres municipis del Bages donen suport a les reivindicacions dels bombers precaris

Els ajuntaments de Sallent, Artés i Balsareny s'han sumat a les reivindicacions dels Bombers Precaris en Lluita aprovant mocions de suport que insten la Generalitat a millorar les condicions dels bombers voluntaris. Amb aquestes adhesions, ja són 77 municipis de 21 comarques de Catalunya els que han donat suport a la iniciativa, que també compta amb el suport dels consells comarcals del Pallars Sobirà i de la Ribera d'Ebre.
La plataforma impulsora confia que durant les pròximes setmanes de juliol la xifra de municipis adherits continuï creixent amb entre 20 i 30 nous suports, fet que permetria superar el centenar d'ajuntaments aquest mateix estiu. Tot i així, la voluntat és continuar recollint adhesions durant els pròxims mesos.
Reclamen cobertura social i reconeixement dels riscos laborals
Les mocions, impulsades per Bombers Precaris en Lluita en diàleg amb els diferents grups polítics de cada municipi, posen de manifest que els bombers voluntaris desenvolupen les mateixes tasques d'intervenció que els bombers funcionaris, treballen sota el mateix comandament i assumeixen els mateixos riscos, però continuen en una situació que qualifiquen de "profundament precària".
Els textos denuncien que el col·lectiu ha patit un procés d'uberització i de "professionalització encoberta" i reclamen un suport explícit a les seves reivindicacions. Entre les principals demandes hi ha que el Departament d'Interior garanteixi una cobertura efectiva de seguretat social i sanitària, el reconeixement dels accidents laborals i de les malalties professionals, així com la implantació de protocols efectius de prevenció de riscos laborals.
Suport transversal dels ajuntaments
Segons Bombers Precaris en Lluita, moltes de les mocions s'estan aprovant per unanimitat. La plataforma assegura que té documentades almenys una trentena d'aprovacions unànimes i destaca que, durant els debats als plens municipals, alcaldes i representants dels diferents grups polítics han expressat el seu reconeixement a la tasca que desenvolupen els bombers voluntaris.
L'entitat també subratlla que els suports provenen de tot l'arc polític. En aquest sentit, assenyala que el PSC ha participat activament en l'aprovació d'algunes mocions i que només en pocs casos s'ha abstingut.
Una campanya estesa arreu de Catalunya
A més dels tres municipis del Bages, la campanya ha rebut el suport de municipis de l'Alt Empordà, el Gironès, el Ripollès, la Selva, l'Anoia, el Solsonès, el Pallars Sobirà, la Noguera, la Segarra, el Segrià, l'Urgell, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, a més dels consells comarcals del Pallars Sobirà i de la Ribera d'Ebre.