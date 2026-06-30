Evacuat un edifici per un incendi en un taller del carrer Nou de Valldaura de Manresa

Un incendi declarat aquest diumenge al vespre als baixos d'un edifici del carrer Nou de Valldaura de Manresa ha obligat a evacuar preventivament els veïns del bloc. El foc s'ha originat en un taller de treball i no ha provocat ferits.
El foc s'ha originat als baixos de l'edifici
L'avís als Bombers s'ha rebut quan faltaven cinc minuts per a les 10 de la nit per un incendi als baixos d'un edifici de tres plantes situat al carrer Nou de Valldaura. Les flames afectaven un taller de treball, que no era de mecànica.
Fins al lloc s'hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers. En arribar, han comprovat que el foc pràcticament s'havia autoextingit per manca d'oxigen. Els efectius han retirat material de l'interior del local i han acabat d'extingir el focus.
Els veïns han pogut tornar a casa
Com a mesura preventiva, els veïns de l'edifici han estat evacuats mentre duraven les tasques d'extinció i ventilació de l'immoble, del qual sortia molt fum.
Un cop els Bombers han ventilat l'edifici i han comprovat que no hi havia cap risc, els residents han pogut tornar als seus habitatges amb normalitat. No s'han registrat incidències personals.
Alguns testimonis expliquen que abans de l'incendi es va sentir una detonació, tot i que aquesta informació no ha pogut ser confirmada pels Bombers.