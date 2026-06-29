El jutjat de Manresa lidera el desmantellament de dues xarxes de tràfic sexual amb 23 detinguts

El Tribunal d'Instància de la Secció de Violència de Gènere número 1 de Manresa s'ha convertit en el centre neuràlgic d'una macroinvestigació que ha desarticulat dues organitzacions criminals dedicades al tràfic d'éssers humans per a l'explotació sexual a Catalunya. El dispositiu conjunt dels Mossos d'Esquadra de la DIC i el CNP ha culminat amb 23 persones detingudes i sis víctimes alliberades. L'operatiu ha tingut un fort impacte a la capital del Bages, on s'ha assaltat un prostíbul i s'ha arrestat el seu màxim responsable.
L'impacte a Manresa: escorcoll, detenció i silenci sobre la competència judicial
En el marc de les setze entrades simultànies realitzades el passat 17 de juny, Manresa ha tingut un protagonisme destacat dins el desplegament policial. Un dels punts clau de l'operació al Bages ha estat l'entrada forçosa en una casa prostíbul ubicada a la ciutat. Aquesta actuació concreta s'ha saldat amb la detenció de l'home que exercia com a responsable de l'establiment il·legal, considerat pels investigadors un dels engranatges logístics de la trama al territori. Els detinguts van passar a disposició de la jutgessa de Manresa el 19 de juny, la qual va ordenar l'ingrés a presó provisional sense fiança per als vuit principals líders de la xarxa i va decretar el tancament temporal de cinc dels prostíbuls investigats.
Tot i que l'origen de les primeres indagacions es troba fora del Bages i l'activitat de la xarxa s'estenia per una quinzena de localitats com Sabadell, Girona, Sitges o Vic, la investigació està totalment centralitzada i tutelada des de la capital bagenca. Durant la roda de premsa oficial, els caps policials han assenyalat que es tracta de la primera gran operació d'aquestes característiques que assumeix un jutjat de violència contra la dona gràcies a les recents reformes competencials de la legislació. No obstant això, els Mossos d'Esquadra no han volgut confirmar oficialment els motius concrets pels quals és precisament el jutjat de Manresa el que investiga i centralitza tota la trama d'abast català.
Prostitució a baix cost i control total de les víctimes
La investigació ha permès descobrir l'existència de dues organitzacions criminals independents -un clan familiar espanyol amb més de deu anys d'història i antecedents per fets similars l'any 2023, i un clan d'origen brasiler- que cooperaven estretament compartint immobles i intercanviant dones. El mètode utilitzat per maximitzar els beneficis es basava en la implantació de la prostitució de baix cost. A banda de les tarifes habituals d'entre 50 i 120 euros per serveis llargs, oferien tarifes exprés de deu minuts per només 20 euros. Aquesta modalitat econòmica atreia un volum massiu de clients; de fet, les vigilàncies policials van constatar l'entrada de més de cent homes en un període de només 72 hores en una de les cases.
Per sostenir aquest ritme d'activitat, els explotadors sotmetien les dones a un control asfixiant. Les víctimes, joves captades a llatinoamèrica sota condicions de gran vulnerabilitat i amb familiars al seu càrrec, arribaven enganyades amb falses promeses de feines completament autònomes. Un cop a l'Estat, la xarxa els notificava la imposició d'un deute abusiu d'entre 8.000 i 10.000 euros pel bitllet d'avió i el viatge. Per pagar-lo, les obligaven a estar disponibles les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, retirant-los gairebé la totalitat dels guanys i prohibint-los sortir al carrer més d'una o dues hores al dia, sempre sota estricta autorització dels caps. L'organització utilitzava testaferros per obrir els comptes bancaris i signar els contractes de lloguer sense aixecar sospites.
El balanç de la operació policial i el detonant sanitari
La macroinvestigació va arrencar a finals d'octubre de 2025 gràcies a la traça i l'experiència d'una metgessa d'urgències d'un hospital públic de Sabadell, que va detectar indicis clars de tràfic d'éssers humans en una pacient jove. El centre va activar el protocol alertant el Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) dels Mossos, que posteriorment va coordinar-se amb la Policia espanyola en comprovar que el cos estatal ja seguia el rastre d'un dels pisos des de l'estiu gràcies a denúncies anònimes recollides en el telèfon contra la trata. Durant els mesos de seguiment es van poder alliberar tres dones, i tres més van ser rescatades el mateix dia de les entrades.
El balanç global del tancament del cas inclou 23 persones arrestades -15 dones i 8 homes, incloent-hi tres detencions satèl·lit realitzades a Madrid i Jaén- i la identificació de 53 dones que exercien la prostitució en els locals escorcollats en el moment del razzia policial. Així mateix, els agents han intervingut més de 200.000 euros en efectiu, diverses quantitats de substàncies estupefaents, tres vehicles d'alta gamma i una gran quantitat de documentació que els analistes de la DIC encara estan examinant per determinar possibles delictes de blanqueig de capitals. La causa, que es troba en fase d'anàlisi de proves, continua sota secret d'actuacions. No es descarten noves detencions.