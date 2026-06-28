Què sabem i què no de l'enverinament del bomber de Santpedor Albert Santamaria?

La investigació per la mort del bomber Albert Santamaria ha fet un gir de 180 graus a Manresa. El que inicialment semblava un decés per causes inexplicables ha acabat amb la detenció de la seva parella com a presumpta autora d'un homicidi per enverinament. El cas, dirigit per la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Catalunya Central, es manté actualment sota estricte secret d'actuacions.
El que sabem del cas
La identitat i trajectòria de la víctima: L'home mort és Albert Santamaria, de 46 anys, natural de Santpedor i molt conegut al territori. Era un destacat membre del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat, actualment destinat al parc de Valls i amb un ampli historial als parcs de Terrassa i Prats de Lluçanès. També s'havia format en Infermeria, fet que el convertia en bomber sanitari, una tasca per la qual va rebre diversos premis en l'àmbit internacional.
La detenció de la sospitosa: Dijous passat, 25 de juny, els Mossos d'Esquadra van arrestar la parella de la víctima, una dona de 41 anys, en un operatiu desplegat a Sant Salvador de Guardiola. L'endemà passat, el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa en va decretar l'ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança. L'acusada és infermera de professió a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, el mateix centre on va morir el bomber, tot i que es trobava de baixa laboral des de l'octubre passat.
L'origen de la investigació: Els fets es remunten al passat mes de febrer, quan Santamaria va ingressar a l'hospital amb un deteriorament de salut fulminant i quadres neurològics molt greus que li van causar la mort. Malgrat que inicialment no es van veure indicis criminals directes, el fet que fos un home jove i sa va fer que els metges activessin el protocol corresponent i judicialitzessin el cas. Quatre mesos d'anàlisis de l'autòpsia i gestions policials han acabat determinant que es tracta d'una mort criminal.
La hipòtesi principal: La línia de treball clau que mantenen els investigadors de la DIC és que l'acusada hauria enverinat la seva parella administrant-li fàrmacs de manera progressiva i letal, aprofitant els seus coneixements mèdics.
El que encara no se sap
El mòbil del crim: El motiu pel qual la dona hauria presumptament posat fi a la vida de Santamaria és, hores d'ara, la principal incògnita. Tot i que en l'entorn laboral i veïnal dels implicats s'han difós diversos rumors i especulacions durant les darreres hores, informativament no hi ha cap mòbil confirmat ni aclarit per la policia judiciària a causa del secret de sumari.
Els antecedents de la relació: Les primeres dades confirmen que la policia no disposava de cap registre ni denúncia prèvia relacionada amb la parella. Per tant, sembla ser que inicialment no existien dinàmiques conflictives o de violència a la llar en cap de les dues direccions.
Les substàncies químiques utilitzades: Els Mossos d'Esquadra tampoc no han confirmat de quins medicaments concrets es tracta. Els components analitzats durant les proves toxicològiques de l'autòpsia, que han estat la clau de volta per destapar el cas, romanen protegits dins de l'expedient judicial reservat.