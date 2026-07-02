El nou pla ferroviari ajorna fins al 2040 els semidirectes de Manresa i desferma una allau de crítiques

El Pla de serveis ferroviaris 2030-2040 presentat per la Generalitat situa la recuperació dels trens semidirectes entre Manresa i Barcelona en l'horitzó del 2040, una previsió que ha provocat les primeres reaccions de rebuig al Bages. Tant el Consell Comarcal per una banda, com Junts per Manresa, de l'altra, consideren inacceptable que el retorn d'un servei que ja havia funcionat durant vuit anys es plantegi a tan llarg termini i reclamen que es recuperi de manera immediata.
El document planteja una implantació progressiva de millores al sistema ferroviari català. En el cas de la línia R4, els canvis previstos per al període 2027-2028 se centren en modificacions de l'explotació per guanyar fiabilitat, mentre que és en l'escenari objectiu del 2040 on apareix expressament la "implantació de serveis semidirectes", juntament amb un increment de freqüències. En les fases intermèdies del pla no es preveu la recuperació d'aquests serveis.
Un servei suprimit el 2022
Els trens semidirectes de la línia R4 nord es van posar en marxa el gener del 2014 i oferien sis circulacions diàries, tres en cada sentit, entre Manresa i Barcelona. Els combois només feien parada a Sant Vicenç de Castellet, Terrassa, Sabadell i les principals estacions de la capital catalana, fet que permetia reduir el temps de trajecte fins a poc més d'una hora.
El servei va desaparèixer l'abril del 2022 coincidint amb una reprogramació general de Rodalies i, des d'aleshores, no s'ha recuperat. El nou pla ferroviari manté aquesta situació almenys fins al 2040, segons el calendari d'implantació presentat per la Generalitat.
El Consell Comarcal exigeix recuperar-los "immediatament"
El Consell Comarcal del Bages ha reaccionat amb duresa davant aquesta previsió i reclama al Departament de Territori, Renfe i Adif que restitueixin el servei sense esperar les grans actuacions d'infraestructura previstes a llarg termini.
L'ens considera "inacceptable" que una connexió que el Bages ja havia tingut durant vuit anys es presenti ara com una actuació de futur. El president del Consell Comarcal, Eloi Hernàndez, afirma que "el Bages no pot esperar fins al 2040 per recuperar un servei que ja funcionava".
Segons Hernàndez, "no estem parlant d'una reivindicació nova, sinó de restituir una connexió que es va retirar i que el territori necessita per no quedar condemnat a trajectes lents, poc competitius i allunyats de les necessitats reals de la ciutadania".
El Consell defensa que la recuperació dels semidirectes no s'hauria de supeditar exclusivament a grans obres ferroviàries i reclama que s'estudiïn solucions operatives que permetin tornar a implantar-los mentre aquestes inversions no arribin.
L'ens comarcal també sosté que disposar d'una connexió ferroviària més ràpida amb Barcelona és una reivindicació estratègica per al Bages, ja que la manca d'un servei competitiu dificulta els desplaçaments diaris, incrementa la dependència del vehicle privat i resta competitivitat a la comarca.
Amb l'objectiu de reforçar aquesta reivindicació, el Consell Comarcal portarà la qüestió tant al Consell d'Alcaldes i Alcaldesses com al ple de la institució per articular una resposta conjunta del territori.
Junts reclama un calendari abans del 2030
També Junts per Manresa ha criticat el calendari plantejat pel Govern. La formació considera positiu que el Pla de serveis ferroviaris aposti per millorar la fiabilitat, la puntualitat i les freqüències de Rodalies, però lamenta que la recuperació dels semidirectes quedi relegada a un horitzó tan llunyà.
El portaveu de Junts, Ramon Bacardit, afirma que "no és acceptable que una ciutat com Manresa hagi d'esperar fins al 2040 per disposar d'un servei ferroviari que respongui a les necessitats reals de la gent". En aquest sentit, afegeix que "si fa dècades ja era possible disposar de trens que no s'aturessin a totes les estacions, i si en altres moments ja hem tingut serveis de tren semidirectes, no s'entén que ara aquesta solució es presenti com una promesa de futur i no com una prioritat immediata".
Junts recorda que la connexió ferroviària amb Barcelona és essencial per als desplaçaments quotidians de milers d'estudiants, treballadors i empreses del Bages, i considera que una ciutat amb el pes territorial de Manresa no pot continuar tenint una connexió ferroviària que penalitzi els seus usuaris.
Bacardit també denuncia que "Manresa no pot ser sempre al final de la llista. No podem acceptar que els grans anuncis ferroviaris passin de llarg mentre la nostra ciutat continua perdent oportunitats per culpa d'una connexió lenta i poc competitiva".
Demanen actuacions immediates
Junts per Manresa reclama que la Generalitat concreti un calendari que permeti recuperar els trens semidirectes abans del 2030 i que aquesta reivindicació no quedi ajornada fins al 2040.
La formació també demana que Generalitat, Renfe i Adif treballin conjuntament per implantar mesures que permetin reduir els temps de viatge, establir serveis amb menys parades en hores punta i millorar de manera efectiva el funcionament de la línia R4.
A més, el grup municipal lamenta el que considera una "manca de resposta del govern de Manresa" davant el contingut del nou pla ferroviari i atribueix aquesta actitud a la "relació política entre ERC i el Govern de la Generalitat".
Les dues reaccions coincideixen a reclamar que la recuperació dels trens semidirectes deixi de formar part dels objectius a llarg termini del Pla de serveis ferroviaris i passi a formar part de les actuacions prioritàries per millorar la mobilitat entre el Bages i Barcelona.