Manresa enderrocarà l'edifici incendiat del carrer Santa Llúcia de forma imminent

L'Ajuntament de Manresa farà enderrocar de manera immediata l'edifici del número 27 del carrer Santa Llúcia, greument afectat per l'incendi de diumenge. La decisió, que ja ha avançat l'alcalde Marc Aloy en una atenció als mitjans aquest dilluns al migdia, s'ha pres després de les darreres avaluacions tècniques i obliga a mantenir desallotjats els veïns dels tres immobles afectats mentre durin els treballs i no es pugui garantir la seguretat estructural.
Enderroc imminent de l'interior de l'edifici
Els tècnics municipals i el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) dels Bombers han continuat aquest dilluns l'avaluació de l'estat de l'edifici incendiat i dels dos blocs contigus, els números 25 i 29 del mateix carrer. A partir dels informes tècnics, s'ha determinat iniciar de manera emergent l'enderroc dels interiors del número 27, uns treballs que podrien començar ja aquesta mateixa setmana.
Durant l'actuació es valorarà si és possible conservar la façana de l'immoble, mentre que l'objectiu principal és eliminar els elements interiors que han quedat col·lapsats a causa del foc, que es va originar als baixos de la finca i va provocar danys estructurals importants.
Avaluació posterior dels edificis veïns
Un cop finalitzat l'enderroc de l'edifici número 27, els serveis tècnics tornaran a analitzar l'estat estructural dels blocs dels costats. En una primera inspecció, s'ha constatat que l'incendi va afectar una paret mitgera entre els números 25 i 27, concretament a l'alçada del segon pis, fet que obliga a extremar la precaució.
Pel que fa a l'edifici número 29, els primers estudis no han detectat danys estructurals greus, tot i que la seva situació definitiva no es determinarà fins que acabin les obres al bloc sinistrat.
Veïns reallotjats i accés restringit
En total, l'incendi ha afectat 43 persones dels tres edificis. D'aquestes, 36 han estat reallotjades a l'Alberg del Carme, mentre que la resta han optat per allotjar-se temporalment a casa de familiars o amics. Per motius de seguretat, cap dels veïns podrà tornar encara als habitatges fins que finalitzin els treballs i es disposi d'una nova avaluació tècnica favorable.
Aquest dilluns, alguns dels afectats han pogut accedir puntualment als pisos per recollir pertinences, sempre acompanyats per agents de la Policia Local.
Obra subsidiària i afectacions de mobilitat
L'enderroc es durà a terme com una obra d'emergència assumida de manera subsidiària per l'Ajuntament de Manresa, que posteriorment girarà el cost de l'actuació a la propietat de l'edifici.
Mentre durin els treballs, el carrer Santa Llúcia continuarà tallat al trànsit entre la plaça Sant Ignasi i la plaça Immaculada. Els accessos al mateix carrer Santa Llúcia, a la plaça Immaculada, al carrer Vallfonollosa i a la Baixada de la Seu s'hauran de fer a través del carrer Sobrerroca, passant per la plaça Major i la Baixada del Pòpul. Durant aquest període, el sistema de control d'accés amb fotomultes quedarà deshabilitat.
Prioritat absoluta: la seguretat
Tal com ha exposat l'alcalde Marc Aloy en la seva compareixença davant dels mitjans, la prioritat del consistori és garantir la seguretat de les persones afectades i de l'entorn, encara que això impliqui allargar el desallotjament i les restriccions de pas.