Sant Joan de Vilatorrada es mobilitzarà aquest dijous contra l'agressió salvatge a un menor

Veïns de Sant Joan de Vilatorrada, majoritàriament familiars d'adolescents, han convocat una concentració de protesta per aquest dijous 9 d'abril a les 7 de la tarda a la plaça de la Pau arran de l'agressió a un menor enregistrada i difosa a les xarxes socials, uns fets que han generat una forta commoció al municipi i que ja estan sent investigats d'ofici pels Mossos d'Esquadra. La convocatòria s'ha fet a través de grups de Whatsapp i per xarxes socials.
Una agressió que ha sacsejat el municipi
Un vídeo difós aquest cap de setmana a les xarxes socials ha provocat una forta commoció a Sant Joan de Vilatorrada en mostrar una agressió violenta entre joves. Les imatges, que s'han compartit àmpliament, han generat indignació per la brutalitat dels fets i per l'actitud dels presents.
Segons els Mossos d'Esquadra, els fets van tenir lloc aquest diumenge 5 d'abril cap a les vuit del vespre en un carrer del municipi. A les imatges es pot veure com quatre nois acorralen dos joves i com un d'ells colpeja repetidament una de les víctimes amb puntades de peu, algunes dirigides al cap, fins deixar-la estabornida a terra.
Durant l'agressió, l'altre jove que acompanya la víctima es manté al seu costat sense intervenir, mentre que altres nois presents no participen directament en els cops però enregistren l'escena amb els telèfons mòbils.
Un vídeo que ha generat indignació
El contingut de la gravació ha contribuït a incrementar la indignació social. Segons es pot observar, abans de l'agressió l'autor dels cops demana el mòbil a la víctima, que li ofereix diners en lloc de lliurar-lo. Tot seguit, li exigeix que doni unes ulleres a un altre noi i, immediatament després, inicia la pallissa.
Un cop finalitzada l'agressió, l'autor s'apropa de nou a la víctima i li agafa algun objecte que aquesta protegia entre les mans, tot i que no queda clar que es tracti del telèfon mòbil.
La difusió del vídeo a través de diversos perfils ha amplificat l'impacte dels fets i ha generat una onada de rebuig entre la ciutadania, especialment per la violència exercida i per la passivitat de part dels presents.
Convocada una concentració de protesta
Com a resposta a aquests fets, veïns de Sant Joan de Vilatorrada, majoritàriament pares i mares d'adolescents del municipi, han convocat una concentració de protesta per aquest dijous 9 d'abril a les 7 de la tarda a la plaça de la Pau.
La convocatòria ha circulat també a través de canals digitals i es preveu una assistència elevada, amb la participació de centenars de persones. L'objectiu és expressar el rebuig col·lectiu a l'agressió i reclamar una resposta davant situacions de violència entre joves.
Aquesta mobilització posa de manifest la preocupació existent entre les famílies i el teixit social del municipi, que han reaccionat amb rapidesa davant la gravetat dels fets.
Investigació oberta d'ofici pels Mossos
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació d'ofici arran de la difusió del vídeo a les xarxes socials. Tot i que, per ara, la família de la víctima no ha presentat denúncia, el cos policial ha iniciat les diligències per aclarir els fets i identificar els implicats.
Segons la informació disponible, el menor agredit no ha estat ingressat en cap centre hospitalari, tot i la violència de les imatges. La investigació es manté oberta i es treballa amb la màxima diligència per determinar les circumstàncies de l'agressió.
Condemna institucional i crida a la responsabilitat
Davant la situació, l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha emès un comunicat en què condemna "tot tipus de violència i agressió vingui d'on vingui" i considera que els fets són "totalment incompatibles amb els valors de respecte i convivència" del municipi.
El consistori també ha fet una crida a la responsabilitat en la difusió de continguts a les xarxes socials, especialment tenint en compte que les persones implicades són menors d'edat. En aquest sentit, ha assenyalat la necessitat de prioritzar la protecció i la seguretat de totes les persones.
Al mateix temps, l'Ajuntament ha expressat la seva preocupació pels fets i ha posat de manifest la voluntat de col·laborar amb els cossos de seguretat, tant els Mossos d'Esquadra com la Policia Local, que ja treballen en la investigació.
Un debat obert sobre la violència entre joves
Els fets han obert també un debat al municipi sobre la violència entre joves i el paper de les xarxes socials en la difusió d'aquest tipus de continguts. La combinació entre agressió física i enregistrament amb mòbils ha estat un dels elements més criticats per la ciutadania.
La convocatòria de la concentració d'aquest dijous esdevé, en aquest context, una expressió del malestar social i de la voluntat de donar una resposta col·lectiva a uns fets que han impactat profundament el municipi.
A l'espera dels resultats de la investigació policial, la mobilització ciutadana i la reacció institucional evidencien la dimensió que ha adquirit el cas i la necessitat de reflexionar sobre els mecanismes de prevenció i resposta davant situacions de violència entre menors.