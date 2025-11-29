La façana de l'Ajuntament s'il·luminarà per condemnar la pena de mort i recordar la lluita contra la Sida

L'Ajuntament de Manresa il·luminarà de vermell la façana del consistori aquest diumenge i dilluns per sensibilitzar sobre l'abolició de la pena de mort i per recordar el Dia Mundial de la lluita contra la Sida, coincidint amb la campanya internacional Ciutats per la vida.
Il·luminació per reivindicar l'abolició de la pena de mort
La façana de l'Ajuntament s'encendrà de color vermell els vespres del diumenge 30 de novembre i dilluns 1 de desembre, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 d'11 de la nit, amb l'objectiu de donar visibilitat a la campanya Ciutats per la vida. Manresa s'afegeix així a una xarxa de prop de 3.000 ciutats d'arreu del món que reclamen la fi de la pena capital.
La iniciativa arriba a proposta de la Comunitat de Sant'Egidio, que en els darrers anys ha impulsat un ampli moviment mundial, plural i interreligiós, en defensa del dret a la vida. Entre els suports que ha recollit la campanya hi ha personalitats de diverses tradicions religioses, representants de la cultura laica, nombrosos Premis Nobel de la Pau, parlamentaris i milers de ciutadans.
Accions pel Dia Mundial de la lluita contra la Sida
Més enllà de la il·luminació simbòlica, dilluns al matí es col·locarà un llaç vermell a la Casa Consistorial coincidint amb el Dia Mundial de la lluita contra la Sida. Aquesta acció s'emmarca en l'acord aprovat pel ple municipal el 27 de gener de 2022, en què es va comprometre a dur a terme anualment, per l'1 de desembre, aquests gestos de suport i sensibilització.
Ambdues accions tenen la voluntat de recordar la importància de la prevenció, la solidaritat amb les persones afectades pel VIH i la necessitat de continuar treballant per eliminar l'estigma associat a la malaltia.