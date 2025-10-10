L'exalumne de Joviat Ramon Martínez inspira l'alumnat amb una lliçó de valors i cuina

L'alumnat del Grau Superior de Direcció de Cuina de Joviat Culinary ha rebut aquesta setmana la visita del xef Ramon Martínez Bosch, antic alumne i professor del centre, actualment director culinari dels restaurants Jaleo, del prestigiós José Andrés Group. El cuiner, establert a Washington, va protagonitzar una trobada inspiradora centrada en el lideratge en valors, la humilitat i la passió per la cuina.
Una trajectòria internacional amb arrels manresanes
Ramon Martínez, conegut afectuosament com a Ramonet, va ser durant anys xef del restaurant Las Vegas de Manresa, on va popularitzar una proposta pròpia de tapes i les seves emblemàtiques braves. Després de la seva etapa al Bages, va fer el salt internacional i actualment lidera un equip de més de 400 professionals dins del grup José Andrés Group, amb el propòsit de "canviar el món a través de la força del menjar".
Durant la seva visita a Joviat, Martínez va compartir la seva experiència professional i vital amb l'alumnat, destacant que "el millor regal, després de molts regals, segueix sent un plat de menjar calent fet i servit amb amor".
Lideratge, valors i passió a la cuina
Acompanyat de la seva família i amistats, el xef va mantenir una conversa amb els estudiants del Grau Superior de Direcció de Cuina, on va posar en relleu la importància del lideratge basat en la implicació i el coneixement de l'equip, la inclusió de noves tècniques i la reivindicació dels sabors tradicionals. També va defensar la necessitat de promoure entorns de treball saludables i lliures d'egos dins la cuina professional.
L'equip docent de Joviat va remarcar que la trobada amb Martínez "és un exemple viu dels valors que promou el nostre model pedagògic: respecte, autenticitat, curiositat i compromís, amb un clar impacte positiu a la societat".
Un retorn ple d'emoció
La xerrada va ser, segons els assistents, una experiència inspiradora i motivadora, que va permetre als futurs professionals connectar amb una figura que ha sabut mantenir les arrels manresanes mentre triomfa en l'escena gastronòmica internacional.
Martínez va concloure la seva intervenció amb un missatge de proximitat i vocació: "Cuinar és cuidar, i liderar és servir. Si cuinem amb amor, també estem canviant el món".