Balsareny, l'epicentre dels gossos de rescat: 30 anys buscant esperança

La Creu Roja a Catalunya commemora els 30 anys de trajectòria de l'Equip de Resposta Immediata en Emergències (ERIE) de Recerca i Rastreig amb Gossos amb una exposició que s'inaugurarà aquest diumenge 26 d'abril a Balsareny. L'acte tindrà lloc a la sala polivalent El Sindicat, coincidint amb el Dia Internacional del Gos de Rescat.
Una trajectòria de tres dècades al servei de les emergències
La commemoració posa en valor el recorregut d'aquesta unitat voluntària especialitzada en la localització de persones desaparegudes en entorns diversos i situacions d'emergència. Tot i que la seva integració a la Creu Roja es va formalitzar el 1994, els seus orígens es remunten al 1984 amb la creació del grup de rescat i salvament Els Tres Pins de Balsareny.
Amb l'acord amb el responsable de l'equip, Enric Bruc, es va iniciar la col·laboració amb la Creu Roja, i l'any 2000 el grup va passar a formar-ne part com a voluntariat integrat. Des d'aleshores, s'ha consolidat com un recurs homologat dins l'organització humanitària i esdevé l'únic equip d'aquestes característiques a tot l'Estat.
Participació en emergències d'abast nacional i internacional
Al llarg d'aquests 30 anys, l'equip ha intervingut en nombroses emergències, tant a Catalunya com a escala internacional. Entre les actuacions destacades hi ha la participació en la inundació del càmping Virgen de las Nieves de Biescas el 1996, així com en situacions més recents com el conflicte a Ucraïna el 2022 o la dana de València el 2024.
A més, també ha dut a terme recerques i rescats en múltiples punts del territori, incloent-hi zones d'Alacant, Madrid o Guadalajara, entre d'altres.
Un equip especialitzat amb gossos de diverses races
Actualment, l'equip està format per una cinquantena de gossos de fins a disset races diferents i mestissos, seleccionats per aprofitar les habilitats específiques de cada animal, i compta amb una àmplia base de voluntariat.
Els gossos estan ensinistrats per treballar en entorns diversos, com zones boscoses o urbanes, utilitzant tècniques de rastreig com l'anomenada Ercbuli, que consisteix a seguir el rastre olfactiu d'una persona desapareguda a partir d'un objecte o peça de roba.
Formació exigent i servei permanent
La preparació dels animals requereix un entrenament constant d'un mínim de dos anys, seguit de proves estrictes d'homologació que avaluen la resistència i la capacitat d'actuació en diferents escenaris. Un cop superades, tant els gossos com els seus guies continuen entrenant regularment a Balsareny tots els diumenges de l'any.
L'equip està disponible les 24 hores del dia durant tot l'any per intervenir en situacions d'emergència o desaparicions.
Suport emocional amb gossos de teràpia
A banda de les tasques de recerca, l'ERIE també disposa de gossos de teràpia que intervenen en situacions d'emergència per oferir suport emocional. Aquestes actuacions inclouen tasques de ventilació, desbloqueig i acompanyament tant a persones afectades com als equips intervinents.
Una exposició per posar en valor la tasca del voluntariat
L'exposició que s'inaugura aquest diumenge a la sala polivalent El Sindicat de Balsareny permetrà repassar la trajectòria d'aquest equip i reconèixer la tasca desenvolupada al llarg de tres dècades. L'acte tindrà lloc a 2/4 de 12 del migdia en el marc del Dia Internacional del Gos de Rescat.