Outer Gin: de Manresa al cim del món amb una medalla d'or a Londres

Outer Gin, la ginebra premium creada a Manresa, ha estat guardonada amb la medalla d'or a la London Spirits Competition 2026 amb una puntuació de 91 sobre 100. El reconeixement premia la qualitat del producte, la proposta de valor i el disseny del packaging. Paral·lelament, la marca ha estat seleccionada com a finalista al The Gin Guide Awards 2026, amb el veredicte previst per al 6 de maig.
Reconeixement en una competició de referència internacional
Outer Gin ha estat distingida amb la medalla d'or a la London Spirits Competition (LSC), un certamen internacional organitzat per la Beverage Trade Network que avalua les begudes espirituoses amb criteris orientats al mercat real. En aquesta edició, la ginebra manresana ha obtingut 91 punts sobre 100.
El concurs analitza els productes en tres àmbits: qualitat, relació qualitat-preu i packaging, amb un pes especialment rellevant de la qualitat en la puntuació final. El jurat està format per professionals en actiu del sector, com compradors, bartenders i consultors, fet que reforça el seu enfocament comercial.
Una proposta nascuda a Manresa amb enfocament de marca
Outer Gin neix a Manresa com una proposta que aposta per diferenciar-se en un mercat altament saturat, no només per la qualitat del producte sinó per la construcció d'una identitat de marca pròpia. Des del seu inici, el projecte ha posat el focus en el concepte, el disseny del packaging i el posicionament visual.
La marca es presenta amb una imatge pensada per ser reconeixible en espais com bars, restaurants, cocteleries, hotels o esdeveniments, amb l'objectiu de generar impacte immediat i consolidar presència en el canal horeca.
Creixement comercial i projecció internacional
Outer Gin ha desenvolupat el seu creixement a través d'una estructura lleugera i una estratègia basada en el canal horeca, les activacions de marca i la venda en línia. Actualment opera a través d'Amazon a Espanya i treballa en l'expansió al mercat italià el 2026, a més d'haver iniciat exportacions a Singapur.
La companyia aspira a consolidar-se com una de les ginebres premium de referència a nivell internacional, combinant distribució física i digital amb una estratègia de marca global.
Finalista al The Gin Guide Awards 2026
A més del reconeixement a la London Spirits Competition, Outer Gin ha estat seleccionada com a finalista al The Gin Guide Awards 2026, un dels certàmens independents més importants del món en el sector de la ginebra.
Fundat el 2014, aquest premi rep candidatures de més de 35 països i els guanyadors es decideixen mitjançant tastos a cegues realitzats per experts del sector. El veredicte d'aquesta edició es donarà a conèixer el pròxim 6 de maig.
Un reconeixement al model de marca
Des de la direcció d'Outer Gin, Marc Valls-Estefanell, valora el premi com una validació del model de negoci i de l'estratègia de marca, centrada en combinar qualitat del producte amb impacte comercial i capacitat de venda.
El reconeixement internacional arriba en un moment de creixement de la marca, que reforça així la seva posició en el segment de ginebres premium amb projecció global.