Els vins experimentals de la Torre Lluvià obren el primer tast de l'any al Bages

La recuperació de varietats històriques de vinya del Bages ha estat la protagonista del primer tast de l'any organitzat per la Confraria de Vins del Bages. El projecte, que impulsen conjuntament la Fundació Ampans, la DO Pla de Bages i l'Ajuntament de Manresa, vol preservar el patrimoni vitivinícola del territori i analitzar la potencialitat enològica de varietats tradicionals gairebé desaparegudes.
La iniciativa es desenvolupa a la Torre Lluvià, una casa modernista situada a l'Anella Verda de Manresa que s'ha convertit en l'escenari d'un projecte que combina territori, història i recerca. En aquest marc, Ampans s'encarrega de la plantació i el cultiu de la vinya, mentre que el celler El Molí de Collbaix assumeix la vinificació, amb assessorament tècnic de la DO Pla de Bages i el suport de l'INCAVI.
Un tast per reivindicar la memòria agrària
El tast tècnic, celebrat aquest febrer i conduït per l'enòleg Joan Soler -pioner del projecte-, ha permès compartir el context, l'evolució i els reptes d'aquesta recerca vitivinícola. Durant la sessió s'han degustat vins elaborats a partir de varietats com negrelló, pansa, pansera, turbat, malvasia manresana i malvasia roja, una mostra de la riquesa i diversitat del patrimoni vitícola bagenc.
La trobada ha servit per posar en valor la importància de preservar la memòria agrària del territori, no només com a llegat històric sinó també com a oportunitat de futur per al sector. La Confraria de Vins del Bages, que ha estrenat recentment nova junta directiva, ha reafirmat així el seu compromís amb la difusió del coneixement, la qualitat i la singularitat dels vins de la comarca.
Recerca, territori i inclusió social
El projecte de la Torre Lluvià s'inscriu en una estratègia més àmplia de recuperació i posada en valor del patrimoni vitivinícola del Bages, una comarca amb una llarga tradició vinícola que en les darreres dècades ha viscut un procés de revitalització. La recerca sobre varietats antigues permet explorar nous perfils aromàtics i adaptacions al canvi climàtic, alhora que reforça la identitat pròpia dels vins del territori.
En paral·lel, la Fundació Ampans impulsa des del 2006 el projecte de vins Urpina, elaborats a la finca de Sant Salvador de Guardiola. En aquest cas, es treballa amb varietats com picapoll i macabeu, muscat blanc, merlot, cabernet sauvignon i sumoll, amb l'objectiu de produir vins de qualitat arrelats al territori.
Aquest projecte té també una clara dimensió social: persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport participen en tot el procés productiu, amb l'acompanyament d'Ampans, que els ofereix una oportunitat de desenvolupament professional en un entorn inclusiu.