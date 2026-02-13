13 de febrer de 2026

Bages Turisme es promociona al MIS Nacional per captar congressos i reunions

La comarca es posiciona com a alternativa a Barcelona en el segment MICE

  • Les tècniques de Bages Turisme, al MIS Nacional 2026 celebrat a Madrid aquesta setmana -

Publicat el 13 de febrer de 2026 a les 12:35
Actualitzat el 13 de febrer de 2026 a les 12:36

Bages Turisme ha participat per tercer any consecutiu al MIS Nacional (Meeting Incentive Summit), una trobada de referència del sector MICE. L'objectiu és consolidar la comarca com a destinació competitiva per a congressos, reunions i viatges d'incentiu.

Una quinzena de reunions amb compradors

Durant l'esdeveniment, l'ens ha mantingut una quinzena de reunions amb empreses interessades a organitzar esdeveniments al territori. El segment MICE -Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions- té un alt impacte econòmic i contribueix a desestacionalitzar la demanda turística.

El Bages es presenta com una alternativa a Barcelona, amb espais singulars, bona connectivitat i una oferta diferenciada que combina patrimoni, natura i gastronomia, amb el valor afegit de l'enoturisme vinculat a la DO Pla de Bages.

Interès per Montserrat i el Geoparc

Entre les tendències detectades, destaca la voluntat de complementar les visites a Montserrat amb experiències al territori que permetin gaudir de la tranquil·litat i l'entorn natural. També s'ha constatat interès pel patrimoni cultural de la comarca i per la singularitat geològica del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.

Segons el conseller comarcal de Turisme, Eduard Mata, el turisme de reunions és estratègic per equilibrar els fluxos al llarg de l'any i generar oportunitats per al teixit empresarial local.

