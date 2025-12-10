Manresa es posa al capdavant del turisme digital amb un ecosistema pioner basat en IA

L'Ajuntament de Manresa ha presentat un ecosistema d'informació turística basat en intel·ligència artificial (IA) que la situa entre les ciutats més innovadores del país. El projecte, únic a Catalunya i a l'Estat, combina xatbot multimodal, avatar en vídeo i recreacions històriques immersives accessibles amb codis QR, redefinint la manera de descobrir el patrimoni manresà.
Un sistema integral i únic al territori
El nou model turístic es basa en un conjunt de tecnologies que funcionen de manera integrada i complementària. El centre del sistema és l'Ignasi, un assistent virtual inspirat en Ignasi de Loiola, que pot respondre consultes amb text, àudio o vídeo i adaptar els continguts als interessos de cada persona usuària. Segons el consistori, Manresa és el primer municipi del país que reuneix totes aquestes eines en un sol entorn, superant experiències parcials que fins ara només incorporaven veu o text.
Tot i que en altres punts de Catalunya existeixen xatbots o iniciatives de recreació històrica puntuals, Manresa aposta per un model global: una plataforma única on conviuen el xat multimodal, un avatar generatiu en vídeo i continguts immersius basats en IA, creant una experiència coherent i continuada.
Noves formes de veure i interpretar el patrimoni
Una de les singularitats del projecte és la incorporació d'escenes històriques generades amb intel·ligència artificial. Entre les recreacions destaca la de la Crema del Paper Segellat, un episodi central de la història manresana que ara es pot reviure mitjançant un audiovisual immersiu. També s'han creat escenes vinculades a espais emblemàtics com el Kursaal, el Passeig Pere III, la Plaça Sant Domènec o el Pont Vell, recuperant moments del passat amb una narrativa visual innovadora.
Aquestes recreacions, accessibles amb codis QR col·locats a punts estratègics, permeten al visitant una nova manera de relacionar-se amb el patrimoni arquitectònic i històric.
Un sistema disponible en múltiples formats
El projecte ha estat concebut per garantir una accessibilitat universal. L'ecosistema turístic funcionarà a través de diversos canals:
- Al mòbil, via WhatsApp o web
- A l'Oficina de Turisme, mitjançant una pantalla tàctil amb avatar generatiu en temps real,
- In situ, a partir de codis QR que donen accés a continguts immersius i realitat augmentada.
Aquesta diversificació facilita que qualsevol persona visitant pugui accedir a la informació de manera intuïtiva i adaptada a les seves necessitats. L'Ajuntament destaca que aquesta aposta reforça el model d'un turisme més interactiu, obert i connectat amb el patrimoni local, tot contribuint a enriquir l'experiència dels visitants.