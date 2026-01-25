El Camí Ignasià es presenta a Fitur com a referent de turisme d'interior i de qualitat

Una àmplia representació dels municipis per on discorre el Camí Ignasià, entre els quals Manresa, ha participat aquest dimecres a Fitur Madrid en un acte per posicionar aquesta ruta com una destinació turística de qualitat i un referent del turisme d'interior. La presentació, celebrada a l'estand de Turespaña, ha evidenciat el suport del Ministeri d'Indústria i Turisme i la implicació institucional dels territoris que formen part d'un projecte que suma patrimoni, natura, espiritualitat i identitat local.
Una presentació amb presència institucional destacada
Una vuitantena de representants de pobles i ciutats de Catalunya, Aragó, La Rioja, Navarra i el País Basc s'han desplaçat fins a Madrid per assistir a l'acte de presentació del Camí Ignasià en el marc de Fitur, la Fira Internacional de Turisme. La cita ha tingut lloc a l'estand de Turespaña, l'espai de l'Estat dedicat a la promoció turística durant els dies del certamen.
L'acte ha volgut visualitzar la unitat i la fortalesa d'un projecte que agrupa més de 90 municipis al llarg d'un itinerari de 650 quilòmetres, i que aspira a consolidar-se com una proposta de turisme d'interior, desestacionalitzat i allunyat de la massificació.
La presentació s'ha adaptat a la situació de dol decretada a tot l'Estat a conseqüència dels accidents ferroviaris de Còrdova i de Gelida, i ha començat amb un minut de silenci en record a les víctimes.
El suport explícit del Ministeri d'Indústria i Turisme
Un dels moments centrals de l'acte ha estat l'expressió pública del suport del Ministeri d'Indústria i Turisme del govern espanyol al projecte del Camí Ignasià. El ministre Jordi Hereu ha remarcat el compromís institucional amb una iniciativa que, segons ha assenyalat, encaixa plenament amb les polítiques turístiques que impulsa l'executiu estatal.
Hereu ha destacat la voluntat de "caminar junts" per fer créixer un projecte que connecta territoris diversos i aposta per un model de turisme d'interior i de qualitat. En aquest sentit, ha subratllat que el Camí Ignasià contribueix a la desestacionalització i a la promoció de destinacions allunyades de les masses, amb una mirada regenerativa i sostenible.
Un projecte compartit entre territoris diversos
El president de l'Associació de Municipis del Camí Ignasià (AMCI), Marc Aloy, ha posat en valor el caràcter plural del projecte. Ha destacat que el Camí Ignasià és un exemple de cooperació entre territoris molt diversos que treballen conjuntament per potenciar un model de turisme d'interior basat en la identitat, el patrimoni i els valors locals.
Aloy ha remarcat que el camí "uneix, crea xarxa" i que va molt més enllà de la dimensió espiritual, ja que incorpora elements com la natura, la gastronomia, la salut, la història i la cultura, amb un potencial important per generar oportunitats i progrés als municipis que en formen part. També ha subratllat la presència institucional significativa a Fitur, interpretada com una mostra del compromís col·lectiu amb un projecte que aposta per l'autenticitat i la transversalitat.
Novetats turístiques i nova web promocional
La presentació a Fitur ha servit també per donar a conèixer les principals novetats del Camí Ignasià des del punt de vista turístic. Entre aquestes destaca el lema Camino Ignaciano: 1 camino, 10 destinos, una proposta que planteja deu destinacions per visitar en estades de tres dies a l'entorn del camí, amb l'objectiu de descobrir els principals atractius turístics de cadascun dels territoris.
Aquest nou enfocament queda recollit a la pàgina web caminoignacianoturismo.com, presentada també durant l'acte. El portal funciona com un aparador virtual del Camí Ignasià i inclou un inventari dels actius turístics dels 92 municipis que en formen part. Inicialment s'hi detallen dues destinacions -la capçalera i el final del camí-, mentre que la resta s'aniran incorporant de manera progressiva.
A més, s'ha presentat un vídeo promocional que recull l'essència del Camí Ignasià i que vol reforçar-ne la projecció com a destinació turística singular. L'acte ha conclòs amb una fotografia de família dels representants institucionals presents.
Horitzó 2029 i línies de futur
El projecte del Camí Ignasià compta amb un Pla d'Acció aprovat fins al 2029. En aquest període es preveu treballar en la homogeneïtzació de la senyalització, fomentar la sensibilització de la població local, crear una marca comuna amb noves eines digitals i captar recursos i aliances per garantir un impacte positiu als territoris.
Aquest full de ruta culminarà l'any 2029, coincidint amb el Jubileu, que es presenta com un moment clau per a la consolidació del projecte. En el marc de Fitur, l'AMCI ha celebrat també una assemblea de treball a Madrid en què s'ha aprovat l'adhesió de nous municipis i s'han definit les pròximes línies estratègiques.
Un camí de 650 quilòmetres amb Manresa com a destí simbòlic
El Camí Ignasià recupera l'itinerari que Ignasi de Loiola va recórrer l'any 1522 des de Loiola, al País Basc, fins a Manresa, on va fer estada durant onze mesos. Va ser en aquesta ciutat on va viure les experiències espirituals que van inspirar la redacció dels Exercicis Espirituals.
Avui, aquest recorregut de 650 quilòmetres, estructurat en una vintena d'etapes i que travessa cinc comunitats autònomes, s'ha convertit en una proposta de pelegrinatge i turisme cultural impulsada des de fa quinze anys per la Companyia de Jesús i, més recentment, pels municipis que en formen part. La presentació a Fitur suposa un nou pas endavant en la seva projecció estatal i internacional.