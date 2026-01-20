L'Observatori de Castelltallat portarà l'astroturisme de la Serra a FITUR 2026

L'Observatori Astronòmic de Castelltallat serà present a FITUR 2026 dins l'estand de la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona, en una aposta per donar a conèixer l'astroturisme com a producte emergent, coincidint amb l'interès creixent pel cel i amb la mirada posada en l'eclipsi solar del pròxim mes d'agost.
L'astroturisme, protagonista a FITUR
L'eclipsi solar previst per a l'agost s'està convertint, mesos abans de produir-se, en un fenomen d'abast mundial que posa en relleu el valor del cel nocturn com a recurs turístic. En aquest context, l'estand que comparteixen la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona a la Fira Internacional de Turisme (FITUR), a Madrid, oferirà informació sobre les diferents propostes d'astroturisme existents a les comarques de Barcelona.
Aquesta presència vol mostrar com el territori disposa d'una oferta diversa vinculada a l'observació del cel, que sovint té com a punt de partida els observatoris astronòmics, però que va molt més enllà i es combina amb el turisme rural, de natura, cultural i slow.
Una taula rodona amb experiències del territori
Dins del programa d'activitats de FITUR, s'ha organitzat una taula rodona dedicada específicament a l'astroturisme, que tindrà lloc el dijous 22 de gener, a 2/4 d'11 del matí. L'objectiu de la sessió és explicar com, des de les comarques de Barcelona, s'ha generat una oferta atractiva i sostenible vinculada al cel com a element diferencial.
La taula rodona comptarà amb la participació de diversos casos d'èxit, tant de l'àmbit públic com del privat. Hi intervindrà Antoni Guntín, director de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat, a Sant Mateu de Bages, i president de VEGA, Associació per a la Divulgació de l'Astronomia. També hi participaran Eduard Berga, director d'enoturisme de Bodegas Torres; Marinel·la Mosquera, fundadora de l'agència de viatges de proximitat Pedratour; i Leonard Pera, CEO d'Open-Ideas Digitalización & Marketing, empresa especialitzada en el desenvolupament de productes turístics vinculats al cel com a recurs sostenible.
La sessió serà moderada per María San Millán, de l'Oficina de Màrqueting Turístic de la Diputació de Barcelona.
Projecció de l'Observatori de Castelltallat
La participació en aquesta taula rodona suposa una oportunitat per donar a conèixer, davant d'un fòrum de professionals del sector turístic, l'activitat divulgativa que desenvolupa l'Observatori Astronòmic de Castelltallat i el seu paper en l'impuls de l'astroturisme a la Serra de Castelltallat.
L'objectiu és reforçar el posicionament del territori com a espai privilegiat per a l'observació del cel i com a destinació amb un producte turístic singular, vinculat al coneixement, la natura i la sostenibilitat.
FITUR, aparador internacional del turisme
FITUR és un punt de trobada global per als professionals del turisme i la fira líder dels mercats receptius i emissors d'Iberoamèrica. Se celebra a Madrid del 21 al 25 de gener, al Recinte Firal Ifema Madrid. L'estand de la Diputació de Barcelona estarà ubicat al pavelló 7, amb l'estand 7B-10 Catalunya.