Vuit equips d'arquitectura opten a dissenyar els interiors de la Fàbrica Nova

La transformació de la Fàbrica Nova de Manresa avança amb la selecció de vuit equips d'arquitectura per definir-ne els interiors. El projecte es troba en una nova fase mentre enceta la recta final la rehabilitació de façanes i cobertes del complex.
El projecte entra en una nova fase
La Fàbrica Nova fa un nou pas per esdevenir un pol de formació i innovació tecnològica i universitària. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat la resolució de la primera ronda del concurs de projectes per als interiors del recinte.
Aquesta fase coincideix amb la recta final de les obres de rehabilitació de façanes i cobertes de l'antic complex fabril, que es preveu que acabin durant el mes de juny.
Vuit equips seleccionats entre 21 propostes
El jurat ha valorat els projectes segons l'interès formal, la coherència de les solucions i el pressupost. De les 23 sol·licituds rebudes, 21 van ser admeses i finalment s'han seleccionat vuit equips per passar a la segona fase.
Tots els seleccionats han superat el llindar mínim de 70 punts. La meitat han assolit la puntuació màxima de 140 punts i la resta han obtingut 133 punts. Els equips hauran de presentar ara les seves propostes per definir els interiors de la Fàbrica Nova, amb un termini de lliurament previst a finals de juny.
Despatxos de primer nivell per a un projecte estratègic
Els vuit equips finalistes destaquen per la seva trajectòria en projectes arquitectònics rellevants, tant en obra nova com en rehabilitació i patrimoni.
DATA Arquitectura i Enginyeria, referent en arquitectura bioclimàtica a Catalunya, participa conjuntament amb l'arquitecte Joan Ramon Pascuets Iglesias. L'estudi és autor del Centre de Recerca ICTA-ICP de la UAB, guardonat amb diversos premis, mentre que Pascuets ha estat finalista als Premis Catalunya Construcció.
Julià Arquitectes compta amb una àmplia experiència en equipaments públics i intervencions patrimonials. Entre les seves obres destaquen l'Auditori i Conservatori Municipal de Terrassa i la restauració del Reial Monestir de Pedralbes, premiada amb el Premi Ciutat de Barcelona. També són els autors de la rehabilitació de façanes i cobertes de la Fàbrica Nova.
L'equip format per Camps Felip Arquitectos i Tuñón y Albornoz Arquitectura uneix Arquitecturia, amb projectes premiats com els jutjats de Balaguer, amb el despatx d'Emilio Tuñón, guardonat amb la Medalla d'Or de l'Arquitectura Espanyola i autor d'equipaments com el MUSAC de Lleó o la Galeria de les Col·leccions Reials de Madrid.
Ravetllat Arquitectura, Carles Enrich Studio i Taller 9s Arquitectes formen un equip especialitzat en intervencions sobre patrimoni històric. Entre els seus treballs destaquen la rehabilitació del Mercat de Sant Antoni i la restauració de la Torre de Merola, reconegudes amb diversos premis.
Vivas Arquitectos Barcelona, conjuntament amb Tomàs Morató Pasalodos, aporten experiència en centres cívics i edificis públics complexos. Entre les seves obres recents hi ha el Centre Residencial de Primera Acollida Sant Gervasi, premiat a nivell europeu, mentre que Morató ha estat reconegut amb diversos Premis Bonaplata.
B720 Arquitectura, liderat per Fermín Vázquez, és un dels estudis amb més projecció internacional. Són autors d'obres com el Mercat dels Encants de Barcelona o la nova estació de la Sagrera, amb diversos reconeixements internacionals.
Nogué Onzain Arquitectes i Iker Alzola Molina presenten una proposta amb una visió contemporània de l'espai urbà. Han participat en projectes com el CAP Raval Nord o la transformació de la Superilla de Sant Antoni.
Finalment, Agència Material Agència Immaterial s'uneix amb Civic Architects, un estudi neerlandès reconegut internacionalment pel projecte LocHal de Tilburg, una biblioteca ubicada en un antic hangar de locomotores guardonada amb premis internacionals com el World Building of the Year.
Cap a la definició dels interiors
La participació d'aquests equips, amb experiència en projectes d'abast nacional i internacional, ha de garantir que el futur disseny interior del recinte estigui a l'avantguarda arquitectònica.
El projecte avança així cap a la definició dels espais interiors que han de donar una nova vida a la Fàbrica Nova.