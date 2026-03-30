La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha anunciat una inversió inicial de 4 milions d'euros per al projecte de la Fàbrica Nova de Manresa, amb la voluntat d'arribar fins als 10 milions. L'actuació vol convertir l'espai en un node estratègic de formació, recerca i innovació. La primera fase d'obres de la Fàbrica Nova de Manresa està previst que finalitzi aquest mes d'abril amb la rehabilitació de les cobertes i façanes. Així ho ha avançat aquest dilluns l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, durant una visita d'obres acompanyat per la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat.
Impuls institucional al projecte
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha anunciat aquest dilluns una inversió de 4 milions d'euros per a la Fàbrica Nova de Manresa, en el marc d'una visita a l'antic recinte fabril. Segons ha afirmat, es tracta d'un "primer pas ferm" per transformar aquest espai en un node estratègic de coneixement i innovació a la Catalunya Central.
Montserrat ha avançat també la voluntat del Govern de mobilitzar 6 milions d'euros addicionals per assolir els 10 milions compromesos inicialment i garantir la continuïtat de les obres de rehabilitació.
Un nou model productiu basat en el coneixement
Durant l'atenció als mitjans, en què ha estat acompanyada de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Francesc Torres, la consellera ha destacat el valor simbòlic del projecte. Segons ha explicat, la Fàbrica Nova representa el pas d'una antiga indústria tèxtil a un nou motor basat en el coneixement, la innovació i les oportunitats, amb capacitat per atraure talent i generar activitat econòmica d'alt valor afegit.
Montserrat també ha subratllat la voluntat que aquest espai sigui accessible i contribueixi a reduir desigualtats, amb una universitat que actuï com a ascensor social i connecti talent, empresa i territori.
Suport municipal i universitari
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha valorat positivament el suport econòmic del Govern i ha destacat que es tracta d'una bona notícia per al futur del projecte i del conjunt del territori. En aquest sentit, ha remarcat que el pol d'innovació impulsat conjuntament amb la UPC suposarà un impuls de gran abast per al desenvolupament socioeconòmic.
Per la seva banda, el rector de la UPC, Francesc Torres, ha posat en relleu l'arrelament històric de la tècnica i el tèxtil al Bages i ha destacat la capacitat d'adaptació de l'enginyeria, que avui es vincula a la sostenibilitat i la gestió de recursos.
Un projecte transformador en dues fases
La Fàbrica Nova és una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Manresa i la UPC, amb el suport de la Generalitat, que vol convertir una antiga fàbrica tèxtil en un gran pol de formació, recerca, innovació i emprenedoria.
El projecte, que abasta uns 25.000 metres quadrats, es desenvoluparà en dues fases: una primera centrada en la rehabilitació de façanes i cobertes, que està previst que finalitzi aquest mes d'abril, i una segona amb l'adaptació interior completa de l'edifici, amb l'objectiu que estigui plenament operatiu el 2028.
El futur equipament inclourà espais universitaris, laboratoris, zones per a empreses i serveis de suport a l'emprenedoria, així com àrees obertes a la ciutadania, amb la voluntat de convertir-se en un nou punt de centralitat urbana i dinamització del territori.