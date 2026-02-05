La Fàbrica Nova, exemple de bona pràctica urbana en una trobada europea a Itàlia

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha encapçalat la delegació manresana que ha participat aquests dies a la trobada del projecte europeu Proximities a Reggio Emilia, al nord d'Itàlia. En el marc d'aquestes jornades, el projecte de la Fàbrica Nova s'ha exposat com un exemple de bona pràctica en regeneració urbana, sostenibilitat i disseny de ciutat, destacant el paper de les ciutats mitjanes en la transformació dels espais urbans amb una mirada social i de futur.
Manresa presenta la Fàbrica Nova com a projecte estratègic de ciutat
L'alcalde de Manresa va intervenir dimarts en la taula rodona central de la trobada, on va presentar la Fàbrica Nova com una actuació clau per al futur de la ciutat. Durant la seva intervenció, Marc Aloy va subratllar que el projecte permetrà posar en marxa un nou pol de formació universitària especialitzat en tecnologia, de la mà de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), alhora que contribuirà a connectar barris, generar activitat i revitalitzar un àmbit molt cèntric de Manresa.
Segons va explicar l'alcalde, la Fàbrica Nova no és només una operació urbanística, sinó una aposta integral que combina regeneració urbana, política educativa i cohesió social. Aloy va remarcar que es tracta d'un projecte pensat per generar activitat econòmica, social i cultural, i per avançar cap a una Manresa més equilibrada, cohesionada i atractiva, capaç de retenir talent i crear oportunitats al mateix territori.
Regeneració urbana amb mirada social i de futur
En el seu discurs, l'alcalde va posar èmfasi en el fet que la Fàbrica Nova exemplifica com les ciutats mitjanes poden liderar transformacions profundes si disposen d'una visió estratègica a llarg termini. El projecte, segons Aloy, respon a reptes clau del present, com la reutilització d'espais industrials obsolets, la necessitat de compactar la ciutat i apropar serveis i oportunitats a la ciutadania, i la voluntat de construir entorns urbans més sostenibles i habitables.
La intervenció manresana va despertar interès entre els representants de la resta de ciutats participants, ja que la Fàbrica Nova sintetitza diversos eixos que el projecte Proximities vol promoure: proximitat, sostenibilitat, accessibilitat i qualitat de vida.
El projecte Proximities i la cooperació europea
El projecte Proximities, cofinançat per la Unió Europea dins del programa Interreg Europe, té com a objectiu compartir i analitzar bones pràctiques per redissenyar les àrees urbanes i fer-les més verdes, saludables i accessibles. El programa promou models de ciutat que facilitin serveis, espais verds i oportunitats econòmiques a prop de la ciutadania, tot fomentant un fort sentit de comunitat i sostenibilitat.
Manresa és un dels nou socis europeus del projecte, juntament amb municipis i regions d'Itàlia, els Països Baixos, Irlanda, Letònia, Romania, Hongria, Suècia i Bòsnia i Hercegovina. La participació manresana se centra especialment en el Centre Històric i en l'àmbit de la Fàbrica Nova, dos espais clau en l'estratègia de regeneració urbana de la ciutat.
Intercanvi d'experiències amb altres ciutats europees
La taula rodona en què va intervenir l'alcalde de Manresa va comptar també amb la participació d'alcaldes i representants de ciutats com Varberg (Suècia), Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina), Riga (Letònia), Veszprém (Hongria), Tipperary (Irlanda) i Motru (Romania). Tots ells van compartir experiències i projectes orientats a donar resposta als grans reptes urbans contemporanis, com la mobilitat sostenible, la reutilització d'espais industrials o la revitalització dels centres urbans.
Al llarg de la jornada també es van presentar experiències de ciutats europees considerades referents en transformació urbana, com Pontevedra o Porto. En aquest context, Marc Aloy va poder intercanviar impressions amb l'alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, especialment sobre models de ciutat orientats a les persones i a la reducció del protagonisme del vehicle privat.
Visites a projectes de regeneració a Reggio Emilia
El dimecres, la delegació manresana va continuar el seu programa a Reggio Emilia amb visites a diferents projectes de recuperació d'espais industrials i urbans, amb l'objectiu de conèixer experiències comparables a la Fàbrica Nova. Un dels punts centrals de la visita va ser el Parco Innovazione, un projecte amb nombroses similituds amb el cas manresà.
Aquest complex ha nascut de la recuperació de les històriques Officine Meccaniche Reggiane, un enorme recinte industrial fundat el 1904 que va arribar a ser un dels principals motors industrials d'Itàlia, amb fins a 12.000 treballadors simultanis. Tancat després de la Segona Guerra Mundial, el recinte està sent recuperat progressivament des de fa anys i avui acull un ecosistema científic, tecnològic i humanístic amb universitats, centres de recerca i empreses innovadores. La delegació va conèixer el projecte de primera mà i es va reunir amb el gerent de l'empresa gestora del complex, Luca Torri.
Relacions institucionals i treball compartit
En el marc del viatge, l'alcalde de Manresa també va mantenir una reunió amb el seu homòleg de Reggio Emilia, Marco Massari. Tots dos van compartir projectes i reptes comuns de les dues ciutats, especialment aquells que s'emmarquen dins del projecte Proximities, reforçant així les relacions institucionals i la col·laboració europea.
Manresa ja havia estat anteriorment seu d'una visita d'estudi internacional del projecte Proximities, en què es van mostrar bones pràctiques com la Fàbrica Nova, l'Anella Verda, els projectes de mobilitat escolar i diverses intervencions de regeneració urbana. Aquestes trobades permeten identificar fins a 24 bones pràctiques transnacionals i reforçar la governança multinivell i la col·laboració amb agents locals.