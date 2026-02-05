Romero inicia a Manresa una gira territorial per defensar el nou model de finançament

La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha iniciat aquest dijous a Manresa una ronda de visites per tot Catalunya per explicar el nou model de finançament. Davant d'agents econòmics, socials i polítics de la Catalunya Central, Romero n'ha destacat els principals eixos i ha subratllat que els 4.700 milions d'euros de més que rebria Catalunya són "una xifra molt important" i "una oportunitat que no podem desaprofitar". Entre d'altres, Romero ha dit que el nou model "redueix els desequilibris" entre comunitats i Catalunya tindrà més capacitat d'autogovern. Romero confia que el nou model s'aprovi: "Em costa pensar que algú renunciï a més recursos".
Romero ha recordat que l'actual model de finançament, aprovat el 2009, "està caducat". Segons ha explicat, tot i que en el seu moment pretenia garantir un finançament "el màxim d'igualitari possible entre comunitats", amb el pas dels anys, els mecanismes de càlcul "s'han tergiversat" fins a generar greus desequilibris.
En aquest sentit, Romero ha defensat que la nova proposta "redueix de manera molt significativa aquests desequilibris" i permet avançar cap a un sistema "més just i equilibrat" per sostenir l'estat del benestar. També ha subratllat que el nou model incorpora 21.000 milions d'euros addicionals al conjunt del sistema, cosa que permetria que les comunitats "infrafinançades" guanyin capacitat per gestionar polítiques de salut, educació i drets socials.
La consellera ha remarcat que, malgrat que durant els darrers anys hi ha hagut governs a Madrid amb majoria absoluta que haurien pogut impulsar una reforma, "mai no s'havia posat una proposta concreta sobre la taula". "És el primer cop que tenim un govern que ens presenta un nou model treballat tècnicament", ha destacat, i ha afegit que la proposta recull els acords d'investidura.
Un dels principals canvis que introdueix el nou sistema és el pas d'un model basat en la despesa a un model basat en els ingressos. Romero ha utilitzat una metàfora per explicar-ho: "Fins ara se'ns ha tractat com si fóssim nens de 14 anys que demanen diners als pares per anar al cinema. Nosaltres volem una relació d'adults". En aquest sentit, ha defensat que Catalunya pugui gestionar els seus propis ingressos i assumir una corresponsabilitat fiscal real, decidint tant sobre els ingressos com sobre la despesa.
La proposta planteja una "cistella de tributs" que defineix quina part dels impostos es queda la Generalitat per finançar les seves competències. Inclou una major participació en l'IRPF i en l'IVA, així com elements singulars com l'IVA vinculat a les Pimes, especialment rellevant per a Catalunya pel pes del seu teixit empresarial.
La consellera també ha destacat que el model respecta el principi d'ordinalitat, de manera que la posició d'una comunitat en aportació no quedi desvirtuada en el moment de rebre recursos. "Catalunya és la tercera a aportar i actualment la novena a rebre; és un desajust molt gran. Amb el nou model serem tercers en aportar i tercers en rebre", ha afirmat.
El tràmit parlamentari del nou model començarà després de la seva aprovació al Consell de Ministres i, finalment, al Congrés dels Diputats, un procés que s'allargarà durant tot el 2026. Tot i admetre que el resultat final encara pot millorar-se, Romero s'ha mostrat optimista: "Em costa pensar que algú renunciï a més recursos per al seu territori". I ha conclòs que la ciutadania "no entendria" que Catalunya rebutgés una proposta que suposa 4.700 milions d'euros més anuals per afrontar els grans reptes socials.