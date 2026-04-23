Manresa renova l'àrea infantil de la plaça de la Música

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat les obres de millora de l'àrea de joc infantil de la plaça de la Música, amb la renovació del paviment i la incorporació de nous elements per adaptar l'espai a les necessitats actuals.
Renovació d'un espai amb més de dues dècades
L'Ajuntament de Manresa ha començat aquest dijous les obres de millora a l'àrea de joc infantil de la plaça de la Música, situada entre els carrers Santa Maria i Campanes.
Aquesta actuació s'emmarca dins del Pla de Millora de l'Espai Públic 2025 i compta amb un pressupost de 37.436 euros. L'objectiu és resoldre el deteriorament dels jocs i, especialment, del paviment, en un espai construït a l'entorn de l'any 2000.
Un parc amb intervencions anteriors
Al llarg dels anys, l'espai ha estat objecte de diverses actuacions de manteniment. El 2015 es va substituir el paviment de cautxú i es va instal·lar una tanca de fusta, que posteriorment va ser reemplaçada per una de ferro galvanitzat el 2021.
Aquell mateix any també es van renovar dues molles i es van repintar els jocs existents. Actualment, però, el paviment de cautxú és l'element més deteriorat, mentre que la tanca i les molles es troben en bon estat.
Nous jocs i un paviment amb funció lúdica
Les obres inclouen la substitució del paviment per un de nou amb un disseny que connectarà els jocs mitjançant un laberint, convertint-lo en un element més de joc.
També s'hi incorporaran nous elements, com una torre amb barra de bombers i tobogan, pensada per a infants de 2 a 6 anys, i un gronxador doble. Tots els jocs s'instal·laran sobre un paviment de cautxú de 50 mil·límetres de gruix i disposaran de plaques indicatives d'edat i alçada de caiguda.
Substitució d'elements antics i manteniment dels existents
El projecte preveu retirar el gronxador i el tobogan originals, instal·lats l'any 2000, que han arribat al final de la seva vida útil.
En canvi, es conservarà la tanca de ferro galvanitzat instal·lada el 2021 i les dues molles, que seran reubicades dins del nou disseny del parc.
Afectacions durant les obres
Els treballs tenen una durada prevista de quatre setmanes, període durant el qual no es podrà accedir a la zona de joc infantil afectada.