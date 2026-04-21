Talls de trànsit al polígon de la Plana del Pont Nou pel muntatge de torres elèctriques

L'Ajuntament de Manresa ha informat d'afectacions de trànsit aquest dimecres i dijous al polígon de la Plana del Pont Nou per treballs de muntatge de torres d'alta tensió. Les restriccions afectaran a l'avinguda de l'Esport, el nou vial d'accés en direcció al centre de la ciutat.
Tall en un dels accessos al polígon
En el marc de les obres d'urbanització del polígon de la Plana del Pont Nou, es produiran afectacions a la mobilitat a causa dels treballs que duu a terme l'empresa E-Distribucion Redes Digitales.
Els dies 22 i 23 d'abril, en horari laboral, es tallarà el trànsit de vehicles al nou vial d'accés al polígon. El tram afectat serà el comprès entre la rotonda d'enllaç amb la C-25 i el carrer Torroella, en direcció al centre de la ciutat.
Circulació alternativa i accessos
El trànsit de vehicles que surti del polígon en direcció a la sortida de la ciutat, cap a l'enllaç amb la C-25, es mantindrà obert.
Pel que fa a l'accés al polígon des de la C-25, s'haurà de fer a través de la sortida número 132, Manresa - oest, i continuar per la carretera de Cardona, el carrer Francesc Moragas, la plaça del Mil·lenari i la carretera de Sant Joan.