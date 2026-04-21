El Museu de Manresa incorpora el Cristall de Sant Valentí en règim de comodat per a deu anys

El Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya ha rebut la cessió temporal del Cristall de Sant Valentí, una joia d'orfebreria de gran valor històric i cultural. La peça ha estat cedida en règim de comodat per un període inicial de deu anys i serà custodiada i exposada pel museu manresà.
Un acord de cessió entre propietat privada i Ajuntament
El propietari del Cristall de Sant Valentí, Cristòfol Talaveron Planas, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, han signat l'acord de cessió gratuïta en règim de comodat. L'acte també ha comptat amb la presència de la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante, i del gerent de MATMUSA, Jordi Serra.
L'Ajuntament de Manresa ha aprovat la cessió en Junta de Govern Local, valorant la contribució de la peça al patrimoni cultural de la ciutat.
Una peça d'orfebreria amb valor històric i simbòlic
El Cristall de Sant Valentí és una peça singular d'orfebreria formada per un globus de vidre decorat amb franges metàl·liques, pedres precioses com robins, maragdes, turqueses i brillants, i una cadena d'or.
Segons la documentació històrica, l'objecte ha estat associat a propietats especials en intervencions complicades, fet que li atorga un significat simbòlic afegit al seu valor artístic. Es considera que va ser elaborat cap al 1850 i que el 1857 va ser traslladat a Madrid amb motiu del naixement del futur rei Alfons XII, fill d'Isabel II.
Custòdia i difusió al Museu del Barroc de Catalunya
El Museu de Manresa s'encarregarà de la custòdia, conservació i difusió de la peça, amb l'objectiu de garantir-ne la preservació i facilitar-ne l'accés públic.
El centre preveu la seva exposició i divulgació tant a escala local com més enllà del territori, sempre respectant les condicions establertes en l'acord amb el propietari.
Compromís amb la preservació del patrimoni
Amb aquesta cessió, Manresa reforça el seu compromís amb la preservació del patrimoni cultural i la col·laboració amb col·leccionistes privats per fer accessibles al públic peces de gran valor històric.
La incorporació del Cristall de Sant Valentí s'emmarca en aquesta línia de treball per enriquir el coneixement cultural i històric de la ciutat.