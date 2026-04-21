21 de abril de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

El Museu de Manresa incorpora el Cristall de Sant Valentí en règim de comodat per a deu anys

La peça d'orfebreria, cedida per un particular, es conservarà i es difondrà al Museu del Barroc de Catalunya

  • Signatura de la cessió en règim de comodat del Cristall de Sant Valentí -

ARA A PORTADA

Publicat el 21 d’abril de 2026 a les 13:25

El Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya ha rebut la cessió temporal del Cristall de Sant Valentí, una joia d'orfebreria de gran valor històric i cultural. La peça ha estat cedida en règim de comodat per un període inicial de deu anys i serà custodiada i exposada pel museu manresà.

Un acord de cessió entre propietat privada i Ajuntament

El propietari del Cristall de Sant Valentí, Cristòfol Talaveron Planas, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, han signat l'acord de cessió gratuïta en règim de comodat. L'acte també ha comptat amb la presència de la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante, i del gerent de MATMUSA, Jordi Serra.

L'Ajuntament de Manresa ha aprovat la cessió en Junta de Govern Local, valorant la contribució de la peça al patrimoni cultural de la ciutat.

Una peça d'orfebreria amb valor històric i simbòlic

El Cristall de Sant Valentí és una peça singular d'orfebreria formada per un globus de vidre decorat amb franges metàl·liques, pedres precioses com robins, maragdes, turqueses i brillants, i una cadena d'or.

Segons la documentació històrica, l'objecte ha estat associat a propietats especials en intervencions complicades, fet que li atorga un significat simbòlic afegit al seu valor artístic. Es considera que va ser elaborat cap al 1850 i que el 1857 va ser traslladat a Madrid amb motiu del naixement del futur rei Alfons XII, fill d'Isabel II.

Custòdia i difusió al Museu del Barroc de Catalunya

El Museu de Manresa s'encarregarà de la custòdia, conservació i difusió de la peça, amb l'objectiu de garantir-ne la preservació i facilitar-ne l'accés públic.

El centre preveu la seva exposició i divulgació tant a escala local com més enllà del territori, sempre respectant les condicions establertes en l'acord amb el propietari.

Compromís amb la preservació del patrimoni

Amb aquesta cessió, Manresa reforça el seu compromís amb la preservació del patrimoni cultural i la col·laboració amb col·leccionistes privats per fer accessibles al públic peces de gran valor històric.

La incorporació del Cristall de Sant Valentí s'emmarca en aquesta línia de treball per enriquir el coneixement cultural i històric de la ciutat.

Et pot interessar