El Museu de Manresa rep una donació de 24 obres del fons de Dolors Punsà

L'Ajuntament de Manresa ha formalitzat la donació de 24 obres d'art procedents de la col·lecció personal de Dolors Punsà Jubells, que passaran a formar part del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya i ampliaran el patrimoni artístic local.
Una donació per ampliar el patrimoni
L'acte de signatura s'ha celebrat aquest dimarts al matí a l'Ajuntament amb la presència de la donant, Dolors Punsà, l'alcalde Marc Aloy, la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante, i el gerent de MATSUSA, Jordi Serra.
El conjunt donat està format per 24 obres elaborades amb tècniques diverses, com pintura a l'oli, acrílic sobre tela, pintura sobre seda, dibuix amb sanguina i grafit, així com gravats.
Presència d'artistes del territori
Les peces corresponen a diversos artistes i reflecteixen una àmplia varietat d'estils i corrents vinculats al Bages. Entre els autors representats hi ha noms destacats de Manresa i la comarca com Josep Barés, Josep Maria Massegú, Evarist Basiana, Ramon Salisi o Manel Marzo-Mart.
Un fons al servei de la ciutat
Aquesta incorporació permetrà enriquir la col·lecció del museu i posar aquestes obres a l'abast de la ciutadania, així com d'estudiants, investigadors i amants de l'art.
Segons ha destacat l'alcalde, la donació contribuirà també a reforçar futures exposicions temporals vinculades al patrimoni cultural i artístic del territori.
Una trajectòria artística destacada
Dolors Punsà, nascuda a Manresa l'any 1927, és considerada una de les artistes pioneres de la ciutat i forma part del conjunt d'autores recollides en el llibre Pioneres. Les arrels femenines de l'art manresà.
Al llarg de la seva trajectòria ha treballat diverses tècniques, amb especial rellevància de la pintura sobre teixits, especialment sobre seda, amb un estil caracteritzat per l'ús intens del color.
Formació i evolució artística
La seva formació es va iniciar al Col·legi dels Infants i es va completar amb mestres com Evarist Basiana i Josep Barés. La seva etapa als magatzems de Cal Jorba, en l'àmbit de la decoració i la publicitat sota la direcció de Ramon Salisi, va ser clau per al desenvolupament del seu llenguatge artístic.
Des de la seva primera exposició individual l'any 1988 a Manresa, l'artista ha presentat obra en diferents localitats catalanes, i actualment les seves creacions formen part de nombroses col·leccions privades.