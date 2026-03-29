Càritas inaugura una exposició sobre l'aixopluc i programa una xerrada de David Fernàndez

Càritas Manresa inaugurarà aquest dimarts 31 de març l'exposició Aixopluc, de l'artista Marià Dinarès, a l'Espai de la Plana de l'Om. L'entitat completarà la proposta amb una conferència sobre la problemàtica de l'habitatge el 8 d'abril.
Una mirada artística sobre el concepte de casa
Càritas Manresa inaugurarà el proper dimarts 31 de març, a les 7 de la tarda, l'exposició fotogràfica Aixopluc a la Plana de l'Om de Manresa. La mostra és obra de l'artista vigatà Marià Dinarès, que des de fa anys treballa en la recerca visual d'estructures creades per persones que s'apropen a la idea de casa o refugi.
A través de la fotografia, Dinarès proposa una reflexió sobre el concepte d'aixopluc i les diferents formes que pot adoptar, posant el focus en construccions sovint precàries però carregades de significat.
Una conferència per aprofundir en la problemàtica
L'activitat es completarà amb una conferència que porta per títol Gent sense cases, cases sense gent, que tindrà lloc el proper 8 d'abril a les 7 de la tarda, que es portarà a terme a l'Auditori de la Plana de l'Om.
La xerrada anirà a càrrec de David Fernàndez i vol contribuir a aprofundir en la reflexió sobre la problemàtica de l'habitatge, en línia amb el missatge que planteja l'exposició.