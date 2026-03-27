El Kursaal celebrarà 7.000 dies de la seva reinauguració amb l'espectacle «Gota»

El Teatre Kursaal de Manresa commemorarà els 7.000 dies de la seva reinauguració amb l'espectacle Gota, del mag Txema Muñoz, que tindrà lloc el dimarts 21 d'abril a les 7 de la tarda al pati del teatre. Es tracta d'una proposta de màgia i clown sense paraules que convida a reflexionar sobre la importància de l'aigua i la necessitat de preservar-la.
L'activitat, impulsada pel Kursaal i per l'associació El Galliner -responsable de la programació estable-, serà oberta al públic amb invitacions gratuïtes, ja disponibles a la web del teatre i a les taquilles. L'aforament serà limitat i es podran reservar un màxim de dues entrades per persona.
Una proposta artística plena de poesia visual
Gota és una creació d'Yves Sheriff i Txema Muñoz, sota la direcció de Leandre Ribera. L'espectacle transforma gotes imaginàries en una successió de situacions sorprenents, amb una escenografia plena de fantasia i humor.
A través d'elements quotidians com tasses, monedes o culleres, la peça construeix una coreografia absurda i poètica que juga amb la il·lusió i la imaginació. En un món on la pluja ha desaparegut, un cubell recull una aigua que ja no cau, en una metàfora visual que apel·la a la responsabilitat col·lectiva davant la crisi hídrica.
Funcions per a escolars
A banda de la funció oberta al públic general, el mateix 21 d'abril també s'han programat dues sessions matinals, a les 10 i a 2/4 de 12, adreçades a alumnat de cicle superior de primària. Aquesta iniciativa reforça la voluntat del Kursaal d'apropar les arts escèniques als més joves i fomentar l'educació cultural.
Un equipament de referència
El Kursaal arriba a aquesta celebració amb un balanç destacat: en els 7.000 dies transcorreguts des de la seva reobertura, el 20 de febrer de 2007, ha acollit un total de 1.399.667 espectadors. Aquesta xifra consolida l'equipament com un dels referents culturals de Catalunya, tant per la qualitat i diversitat de la programació com pel seu model de gestió i servei educatiu.
Mirant cap al 2027
Les celebracions continuaran en els propers mesos amb diverses efemèrides destacades. L'any 2027 el Kursaal commemorarà el centenari de la inauguració del primer teatre, els 20 anys de la seva reobertura i el 50è aniversari de Rialles-Imagina't, entitat clau en la programació familiar.