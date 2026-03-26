Iscla i Balduz porten al Kursaal «Honestedat», un duel sobre límits i consentiment

El Teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest dissabte 28 de març a les 8 del vespre l'obra Honestedat, escrita per Francesc Cuéllar i interpretada per Míriam Iscla i Dafnis Balduz. El muntatge planteja un intens conflicte entre una actriu i un director al voltant dels límits, el consentiment i l'honestedat en el món audiovisual.
Un conflicte escènic sobre límits i relacions
La sala gran del Kursaal serà l'escenari de la representació d'Honestedat, una obra que posa al centre un enfrontament entre una actriu veterana i un jove director, units també per una relació d'amistat. El punt de partida és la negativa de la intèrpret a rodar una escena de nuesa que considera innecessària.
Aquest gest desencadena un conflicte que va més enllà de l'àmbit professional i obre un debat sobre els límits personals, el respecte i la legitimitat de dir no. La situació posa en tensió els vincles entre els personatges i qüestiona la relació entre ideals, ambició i cura dins del procés creatiu.
Reflexió sobre l'honestedat i el món audiovisual
L'obra aborda qüestions com l'honestedat artística, el consentiment i les dinàmiques de poder en les relacions personals dins del sector audiovisual. A través del duel interpretatiu entre Míriam Iscla i Dafnis Balduz, el muntatge explora com una decisió aparentment professional pot tenir conseqüències emocionals i personals profundes.
Honestedat es va estrenar el desembre de 2025 al Festival Temporada Alta i posteriorment va fer temporada al Teatre Akadèmia de Barcelona.
Entrades i informació de la funció
La representació tindrà lloc aquest dissabte a les 8 del vespre al Kursaal de Manresa. Les entrades tenen un preu general de 20 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys i persones amb Carnet Galliner, així com una tarifa reduïda per a menors de 30 anys.
Els tiquets es poden adquirir a les taquilles del teatre i a través del web oficial del Kursaal.