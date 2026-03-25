El Kursaal acollirà «Giselle» amb el Ballet de Barcelona en l'inici d'una nova gira

Manresa acollirà aquest divendres 27 de març a les 8 del vespre la representació del ballet Giselle al Kursaal, a càrrec del Ballet de Barcelona. L'espectacle, que dona el tret de sortida a una gira per diverses ciutats, ofereix una nova producció que combina el respecte per la tradició amb una posada en escena renovada.
Un clàssic del ballet romàntic arriba a Manresa
El Teatre Kursaal de Manresa serà l'escenari aquest divendres de la representació de Giselle, una de les obres més emblemàtiques del ballet romàntic. La funció, prevista a les 8 del vespre, anirà a càrrec del Ballet de Barcelona, que presenta una nova producció d'aquest clàssic de la dansa.
L'espectacle manté la música original, el llibret i els elements essencials de l'obra, però incorpora una mirada escènica actual. La proposta s'inspira en l'enfocament estilístic del Ballet Nacional de Cuba sota la visió artística del coreògraf Leandro Pérez Sanabria.
Dirigida per Chase Johnsey, la producció vol oferir una lectura accessible sense perdre l'essència d'una història marcada per l'amor, la traïció i la redempció.
Una obra amb més de 180 anys d'història
Giselle es va estrenar l'any 1841 al Théâtre de l'Académie Royale de Musique de París i, des de llavors, s'ha consolidat com una de les peces més representatives del repertori clàssic.
La trama combina elements de romanticisme i fantasia, amb una història que passa de l'alegria i la innocència inicial a una atmosfera marcada per la bogeria i el món sobrenatural. Aquesta dualitat és un dels trets distintius d'una obra que ha esdevingut referent dins la dansa clàssica.
La versió que es podrà veure al Kursaal aposta per una estètica cuidada i una gran sensibilitat escènica, mantenint el vincle amb la tradició però amb una voluntat de connectar amb el públic actual.
Inici d'una gira per diversos territoris
La representació a Manresa servirà com a punt de partida d'una gira que portarà aquesta producció a altres ciutats. Després del Kursaal, l'espectacle es podrà veure a Figueres, Vic, Palma, Tarragona i Múrcia.
Aquest recorregut permetrà difondre aquesta nova proposta del Ballet de Barcelona en diferents escenaris i consolidar la seva presència dins el circuit escènic.
Activitats complementàries i entrades
Abans de la funció, el públic podrà assistir a una xerrada introductòria que tindrà lloc una hora abans a la sala petita del Kursaal. L'activitat anirà a càrrec del coreògraf i ballarí Pablo Testa Grosbaum i servirà per contextualitzar l'obra.
Les entrades per a la representació tenen un preu de 25 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys i persones amb Carnet Galliner, i una tarifa reduïda per a menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web del teatre.