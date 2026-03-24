24 de març de 2026

Meandre celebrarà 20 anys amb activitats a la Torre Lluvià i un concert inaugural diumenge

L'entitat ambiental programa propostes culturals i de natura durant tot l'any a l'Anella Verda

  • Guillaume Terrail interpretarà i comentarà la Segona Suite de Johnn Sebastian Bach -

Publicat el 24 de març de 2026 a les 11:57

L'associació Meandre celebra aquest 2026 els seus 20 anys d'activitat amb un programa d'actes culturals i de lleure a la Torre Lluvià i el seu entorn. La commemoració arrencarà aquest diumenge 29 de març amb un concert de violoncel a càrrec de Guillaume Terrail.

Vint anys de defensa del patrimoni natural

Meandre es va constituir l'any 2006 com a entitat mediambiental amb l'objectiu de preservar i posar en valor el patrimoni natural. Dues dècades després, l'associació celebra l'efemèride amb un conjunt d'activitats que tindran com a epicentre la Torre Lluvià, un element modernista que avui és equipament municipal i icona de l'Anella Verda i de la DO Pla de Bages.

Segons destaca l'entitat, la recuperació d'aquest espai és un dels fruits de la tasca de sensibilització i reivindicació desenvolupada al llarg dels anys.

Un programa variat al llarg de l'any

La celebració inclourà concerts, narracions de contes, espectacles musicals com Buffa!!!, així com sortides etnobotàniques i ornitològiques. També s'hi programaran tallers d'aquarel·la, vitralls i plantes remeieres.

Les activitats s'aniran anunciant progressivament a través de les xarxes socials de l'entitat i dels canals habituals. Algunes propostes seran gratuïtes gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, mentre que d'altres tindran preus populars.

Concert inaugural amb Guillaume Terrail

El tret de sortida serà aquest diumenge 29 de març a les 12 del migdia amb un concert de violoncel a la galeria de la Torre Lluvià, a càrrec del músic francosuís Guillaume Terrail.

El programa proposa un recorregut íntim a través de dues suites de Johann Sebastian Bach, obres destacades del repertori per a violoncel sol per la seva profunditat i equilibri. El concert es completarà amb una suite de Gaspar Cassadó, que reprèn l'herència bachiana amb un llenguatge més modern i virtuós.

L'actuació planteja així un diàleg entre tradició i contemporaneïtat a través de les possibilitats expressives de l'instrument.

Un músic amb trajectòria internacional

Guillaume Terrail és violoncel·lista francosuís i des del setembre de 2016 és violoncel assistent de solista de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Ha actuat com a solista i en formacions de música de cambra arreu d'Europa, i col·labora habitualment amb festivals internacionals.

També desenvolupa una tasca pedagògica com a professor de violoncel i ha estat vinculat a conservatoris d'Alemanya i a la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. Nascut a Lausana, es va formar a la Universitat de Música de la seva ciutat i va completar el màster a l'Escola Superior de Música de Karlsruhe. Actualment resideix al Bages.

El preu de l'entrada per al concert és de 15 euros, mentre que els infants hi poden accedir gratuïtament.

Et pot interessar