Meandre celebrarà 20 anys amb activitats a la Torre Lluvià i un concert inaugural diumenge

L'associació Meandre celebra aquest 2026 els seus 20 anys d'activitat amb un programa d'actes culturals i de lleure a la Torre Lluvià i el seu entorn. La commemoració arrencarà aquest diumenge 29 de març amb un concert de violoncel a càrrec de Guillaume Terrail.
Vint anys de defensa del patrimoni natural
Meandre es va constituir l'any 2006 com a entitat mediambiental amb l'objectiu de preservar i posar en valor el patrimoni natural. Dues dècades després, l'associació celebra l'efemèride amb un conjunt d'activitats que tindran com a epicentre la Torre Lluvià, un element modernista que avui és equipament municipal i icona de l'Anella Verda i de la DO Pla de Bages.
Segons destaca l'entitat, la recuperació d'aquest espai és un dels fruits de la tasca de sensibilització i reivindicació desenvolupada al llarg dels anys.
Un programa variat al llarg de l'any
La celebració inclourà concerts, narracions de contes, espectacles musicals com Buffa!!!, així com sortides etnobotàniques i ornitològiques. També s'hi programaran tallers d'aquarel·la, vitralls i plantes remeieres.
Les activitats s'aniran anunciant progressivament a través de les xarxes socials de l'entitat i dels canals habituals. Algunes propostes seran gratuïtes gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, mentre que d'altres tindran preus populars.
Concert inaugural amb Guillaume Terrail
El tret de sortida serà aquest diumenge 29 de març a les 12 del migdia amb un concert de violoncel a la galeria de la Torre Lluvià, a càrrec del músic francosuís Guillaume Terrail.
El programa proposa un recorregut íntim a través de dues suites de Johann Sebastian Bach, obres destacades del repertori per a violoncel sol per la seva profunditat i equilibri. El concert es completarà amb una suite de Gaspar Cassadó, que reprèn l'herència bachiana amb un llenguatge més modern i virtuós.
L'actuació planteja així un diàleg entre tradició i contemporaneïtat a través de les possibilitats expressives de l'instrument.
Un músic amb trajectòria internacional
Guillaume Terrail és violoncel·lista francosuís i des del setembre de 2016 és violoncel assistent de solista de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Ha actuat com a solista i en formacions de música de cambra arreu d'Europa, i col·labora habitualment amb festivals internacionals.
També desenvolupa una tasca pedagògica com a professor de violoncel i ha estat vinculat a conservatoris d'Alemanya i a la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. Nascut a Lausana, es va formar a la Universitat de Música de la seva ciutat i va completar el màster a l'Escola Superior de Música de Karlsruhe. Actualment resideix al Bages.
El preu de l'entrada per al concert és de 15 euros, mentre que els infants hi poden accedir gratuïtament.