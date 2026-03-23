Una cita amb el gegant del sistema solar: arriba «La Nit de Júpiter» a Castelltallat

L'Observatori Astronòmic de Castelltallat organitzarà els dies 3, 4 i 5 d'abril les sessions La Nit de Júpiter, coincidint amb el pas visible del planeta durant tota la nit. L'activitat inclourà divulgació i observació astronòmica en directe.
Sessions especials coincidint amb el pas del planeta
L'Observatori Astronòmic de Castelltallat ha programat diverses sessions monogràfiques sota el nom de La Nit de Júpiter coincidint amb les vacances de Setmana Santa. Durant els dies 3, 4 i 5 d'abril, el planeta serà visible al cel nocturn durant tota la nit, des de llevant fins a ponent.
Júpiter és un dels planetes gegants gasosos del sistema solar i destaca especialment pel seu ampli sistema de satèl·lits naturals. Entre aquests, sobresurten les quatre llunes galileanes -Io, Europa, Ganímedes i Cal·listo-, descobertes l'any 1610 per Galileu i visibles amb telescopi.
Divulgació científica i observació directa
El programa de les sessions començarà amb una xerrada divulgativa sobre les característiques del planeta i les principals missions espacials que l'han estudiat, com les Pioner, Voyager, Galileu o la més recent Juno, així com les futures missions Juice i Europa Clipper.
L'activitat es completarà amb una visita guiada a l'exposició Les proporcions del sistema solar, que permet comparar la mida de Júpiter amb la de la Terra, el Sol i la resta de planetes.
Observació en un entorn de cel de qualitat
La proposta culminarà amb l'observació directa de Júpiter a través dels telescopis de l'equipament, en una experiència individual sense pantalles ni imatges projectades. L'objectiu és oferir una connexió directa entre l'observador i el cel nocturn.
L'Observatori Astronòmic de Castelltallat es troba en una zona reconeguda com a Espai de Cel Nocturn de Qualitat i Parc Estel·lar Starlight, fet que garanteix unes condicions òptimes per a l'observació astronòmica. Les reserves per participar en les sessions es poden fer a través del web de l'equipament.