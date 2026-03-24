Les Torres de Fals acolliran la celebració del Dia Mundial del Teatre amb una mostra d'escenes

El nucli de Fals commemorarà el Dia Mundial del Teatre amb una jornada que convertirà l'entorn patrimonial de les Torres de Fals en un escenari a l'aire lliure. La cita tindrà lloc el dissabte 28 de març a les 6 de la tarda i reunirà diversos grups amateurs en una proposta que combina cultura, territori i participació.
La iniciativa, impulsada amb la col·laboració de la Coordinadora de Teatre de la Catalunya Central i la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, vol posar en valor el teixit teatral de proximitat i apropar les arts escèniques al públic en un espai singular.
Escenes breus amb mirades diverses
La programació inclou una selecció de peces de diferents estils i autors, interpretades per companyies del territori. Entre les propostes hi ha El meu pare, de Florian Zeller, a càrrec del grup de teatre de l'ACR de Fals; Sheakespeare(ia)nament, de Joan Alabau, interpretada per l'Agrupació Teatral Mar i Font de Ripoll, i Vida de creient, de Josep Canet, amb el grup Deixalles81 de Sant Feliu de Codines.
El programa es completa amb El tracte, del dramaturg Anton Txékhov, representat pel Grup Escènic Navàs, i el monòleg Bruno Groening, a càrrec del Grup de Teatre del Centre Parroquial de Monistrol de Calders.
Lectura del manifest i cloenda festiva
La jornada culminarà amb la lectura del manifest del Dia Mundial del Teatre, un dels moments centrals de la celebració, seguida d'una cloenda amb coca i cava oberta als assistents.
L'organització recomana fer reserva prèvia per assistir a l'activitat al telèfon 608 525 737.