MoMa inaugurarà dijous «L'or o res», la nova exposició de l'artista manresana Anna Crespo

MoMa Espai Cultural de Manresa inaugurarà el proper dijous 26 de març l'exposició L'or o res, una mostra de l'artista manresana Anna Crespo que recull les seves últimes creacions. L'acte tindrà lloc a partir de 2/4 de 8 del vespre al passatge del Ginjoler i serà d'accés lliure i gratuït.
Una mostra de nova producció artística
L'exposició presenta un conjunt d'obres recents d'Anna Crespo, que torna a centrar-se plenament en la seva producció artística després d'uns anys vinculada a la vida política i institucional de la ciutat.
La inauguració comptarà amb la presència de la mateixa artista, que explicarà el seu projecte creatiu als assistents en un acte que inclourà també un refrigeri.
La mostra es podrà visitar fins al 20 de maig, de dilluns a divendres, en horari de matí i tarda.
Una trajectòria vinculada a l'art i la docència
Anna Crespo és llicenciada en Belles Arts i compta amb formació en il·lustració i tècniques gràfiques de comunicació visual. La seva obra abasta disciplines diverses com la pintura, l'escultura, la instal·lació, la il·lustració i el mural.
Al llarg de la seva trajectòria també ha desenvolupat projectes educatius vinculats a l'art i ha exercit la docència en l'àmbit de les arts plàstiques per a diferents col·lectius.
Entre el 2016 i el 2023 va ser regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, etapa després de la qual ha reprès amb dedicació exclusiva la seva activitat artística.
Un projecte marcat per l'experiència vital
La nova exposició s'emmarca en una etapa vital marcada per l'acumulació d'experiències, estudis i viatges que conviuen amb un perfil personal sensible i amb una clara vocació de servei.
Amb L'or o res, Crespo presenta una proposta que convida a apropar-se al seu univers creatiu més recent i a descobrir l'evolució del seu llenguatge artístic.