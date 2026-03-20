Sant Fruitós de Bages reivindica la pintora Coloma Medina amb una exposició

La biblioteca de Sant Fruitós de Bages acull des de la setmana passada la primera exposició dedicada a la pintora Coloma Medina, una artista d'arrels manresanes que va destacar per la seva trajectòria en el panorama artístic comarcal. La mostra, que es podrà visitar fins a l'11 d'abril, reuneix una trentena de pintures, dibuixos, catàlegs i altres documents que permeten redescobrir la seva obra i posar en valor el seu llegat creatiu.
Una exposició per recuperar una figura destacada de l'art bagenc
La inauguració de la mostra va tenir lloc dijous passat i va comptar amb una notable assistència institucional i cultural. Entre els presents hi havia les germanes de l'artista, Sara i Maria Teresa Medina, de 96 i 90 anys, respectivament, que es van mostrar emocionades i agraïdes per aquest reconeixement públic.
També hi van intervenir la directora de la biblioteca, Berta Villaran, i el regidor de Cultura, Xavier Racero, que van destacar la importància d'acollir iniciatives que permetin recuperar figures rellevants del patrimoni artístic local. En la mateixa línia, l'alcalde Joan Carles Batanés va subratllar el compromís del municipi amb la promoció cultural i va posar en valor la qualitat de les obres exposades.
El comissari de la mostra, Ovidi Cobacho, va oferir una aproximació a la trajectòria vital i artística de Coloma Medina, destacant especialment les seves habilitats com a retratista. Tot i no haver estat una artista amb una gran projecció expositiva en vida, Cobacho va recordar que va rebre l'admiració de figures reconegudes del territori com Josep Vila Closes i Joan Vilaró.
Un llegat que surt de l'oblit
L'exposició suposa una oportunitat per redescobrir una artista que havia quedat en un segon pla dins el relat cultural de la comarca. En aquest sentit, el comissari va remarcar que iniciatives com aquesta permeten "treure de l'oblit" figures destacades i contribuir a enriquir la memòria col·lectiva.
L'acte inaugural també va reunir diversos representants del teixit cultural i social, com l'exalcalde Ignasi Sala, el periodista Jaume Grandia i membres d'entitats locals, així com assistents arribats de fora del municipi, entre els quals hi havia Mariona Bueno, deixeble directa de l'artista.
Continuïtat i projecció futura de l'obra
Després de la seva estada a Sant Fruitós de Bages, una selecció de les obres es traslladarà a Manresa, on es podrà veure a l'espai expositiu de Las Vegas. A més, està previst que part del llegat artístic de Coloma Medina ingressi en dipòsit al Museu de Manresa, garantint així la seva conservació i difusió.
Paral·lelament, la família i els impulsors del projecte han expressat la voluntat de donar alguna de les obres a l'Ajuntament de Sant Fruitós i a altres equipaments museístics, amb l'objectiu d'assegurar la presència pública de la seva producció artística.
Noves propostes culturals a la biblioteca
Un cop finalitzi aquesta exposició, la biblioteca municipal donarà continuïtat a la seva programació cultural amb una nova mostra dedicada a l'artista santfruitosenc Pere Clapera, centrada en la seva faceta com a il·lustrador. Aquesta iniciativa s'emmarca en els actes commemoratius del 120è aniversari del seu naixement.