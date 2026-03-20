Pau Figueres presentarà el disc «Latido» en concert a Sant Fruitós de Bages

El guitarrista i compositor Pau Figueres presentarà el seu nou treball discogràfic Latido en un concert aquest dissabte al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages.
Un nou treball després de cinc anys de creació
El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages acollirà aquest dissabte 21 de març a les 8 del vespre el concert de presentació de Latido, el nou disc del guitarrista Pau Figueres.
El projecte arriba després de cinc anys de treball creatiu i exploració sonora, en què l'artista ha desenvolupat una proposta madurada amb exigència artística. Les peces del disc neixen d'un impuls creatiu profund i plantegen un llenguatge musical que transita entre l'arrel local i una expressió de caràcter universal.
Una aposta per ampliar el llenguatge de la guitarra
Amb aquest nou treball, Pau Figueres fa un pas endavant tant en la composició com en el terreny sonor. El disc incorpora la síntesi de so al seu univers musical, fet que permet ampliar les possibilitats de la guitarra espanyola.
Aquesta combinació fusiona la calidesa de l'instrument amb textures electròniques innovadores, configurant una proposta que explora nous límits expressius.
Un concert dins la iniciativa Cap Butaca Buida
El concert forma part de la iniciativa Cap Butaca Buida, que enguany celebra la seva tercera edició amb l'objectiu d'omplir les sales de teatre, ateneus i centres cívics d'arreu de Catalunya coincidint amb el 21 de març, la Diada del Teatre.
Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir prèviament a través d'internet.