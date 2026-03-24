Manresa esgota les entrades per al concert de Pablo Abraira al Kursaal

La sala petita del Teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest dijous, 26 de març, un dels concerts més esperats del Club de la Cançó, amb l'actuació de Pablo Abraira. L'espectacle arriba amb totes les entrades exhaurides des de fa setmanes, en el marc de la celebració del 25è aniversari d'aquest cicle musical de referència a la ciutat.
Un concert íntim amb els grans èxits
El recital tindrà un format proper i intimista, aprofitant les característiques de la sala petita, que permeten una connexió directa entre artista i públic. Abraira oferirà un recorregut pels temes més emblemàtics de la seva trajectòria, amb cançons que han marcat diverses generacions.
Entre aquestes, destaquen clàssics com Gavilán o paloma o O tú o nada, que el van situar com una de les veus més reconegudes de la música melòdica a finals dels anys setanta. L'artista estarà acompanyat al piano per Jaime Zelada, en una proposta que aposta per la senzillesa i l'expressivitat.
Una trajectòria consolidada
Més enllà de la seva carrera com a cantant, Pablo Abraira també ha desenvolupat una destacada faceta com a actor, participant en produccions musicals com Jesucristo Superstar o Evita, amb les quals va girar per diversos països d'Amèrica del Sud.
Amb el pas dels anys, ha mantingut una trajectòria activa, combinant música i interpretació, i consolidant-se com un artista versàtil i amb un ampli registre.
El Club de la Cançó continua la programació
El concert forma part de la programació especial del Club de la Cançó, que aquest 2026 commemora un quart de segle portant propostes musicals a la ciutat. El cicle continuarà el 14 de maig amb l'actuació del grup manresà Filferro, amb entrades ja disponibles a través dels canals habituals del Kursaal.