El Kursaal acollirà el concert de Setmana Santa amb bandes sonores i música coral

Manresa acollirà aquest diumenge 29 de març a les 6 de la tarda el concert de Setmana Santa Una passió de cinema al Kursaal. L'Orquestra Simfònica del Vallès, acompanyada de diverses corals, oferirà un programa basat en bandes sonores de pel·lícules inspirades en la fe i la redempció.
Un concert que combina cinema i música coral
La sala gran del Kursaal de Manresa serà l'escenari del concert Una passió de cinema, una proposta musical que forma part de la Gira de Setmana Santa de l'Orquestra Simfònica del Vallès. L'espectacle planteja un recorregut per diferents bandes sonores vinculades a històries de passió, fe i redempció.
El concert estarà dirigit per Isabel Rubio i comptarà amb la participació del Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados de Lleida, la Coral Escriny de Santpedor, el Grup Vocal Dríade i el Cor Jove Athene Noctua.
Un programa amb grans títols del cinema
El repertori inclou peces de pel·lícules reconegudes com Ben-Hur, Jesucrist Superstar, El Codi da Vinci, La missió o Àngels i dimonis. Es tracta d'un programa pensat per acostar al públic obres que han tingut un gran impacte al llarg de diverses generacions.
La combinació de l'orquestra simfònica amb les formacions vocals aporta una dimensió coral a aquestes composicions, reforçant el caràcter emocional i narratiu de les peces.
Entrades i informació
El concert tindrà lloc aquest diumenge a les 6 de la tarda al Kursaal de Manresa. Les entrades tenen un preu general de 25 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys, persones amb Carnet Galliner i menors de 30 anys.
Els tiquets es poden adquirir a les taquilles del teatre i a través del web oficial del Kursaal.