La Setmana de l'Ocupació del Bages tornarà amb activitats i fira amb més de 20 empreses

Manresa acollirà del 24 al 29 d'abril una nova edició de la Setmana de l'Ocupació del Bages, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament a través de ProManresa per facilitar la inserció laboral i connectar persones en recerca de feina amb empreses del territori. El programa inclou activitats formatives, sessions informatives i una fira amb participació empresarial.
Una programació per dinamitzar el mercat laboral al territori
La Setmana de l'Ocupació del Bages arribarà enguany a la seva sisena edició amb una proposta que combina activitats tècniques, formatives i pràctiques adreçades tant a persones en recerca de feina com a empreses. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament de Manresa a través de ProManresa, vol contribuir a generar ocupació de qualitat i reforçar la connexió entre oferta i demanda laboral.
El programa s'iniciarà el divendres 24 d'abril al Museu del Barroc amb la primera Jornada tècnica d'ocupació del Bages, centrada en dades i metodologies innovadores. Durant el matí es presentaran noves eines per a la gestió de recursos humans, com l'ús de l'escape room per avaluar competències, i es farà una anàlisi del mercat laboral amb la ponència Dades amb valor, a càrrec de David Moreno Lobera. La sessió inclourà també la presentació de la nova edició de l'Informe de l'oferta laboral del Bages.
Formació pràctica i eines per accedir al mercat laboral
El dilluns 27 d'abril, l'activitat es traslladarà a l'Aula TIC de ProTreball, amb una sessió pràctica sobre com millorar les opcions de selecció a la plataforma Infojobs. Paral·lelament, es farà una sessió en línia adreçada a empreses per optimitzar els plans formatius i aprofitar els recursos disponibles en l'àmbit de la formació contínua.
La jornada del dimarts 28 d'abril oferirà diferents activitats simultànies a diversos espais de Manresa. El Centre de Formació Pràctica donarà a conèixer les professions tècniques amb l'activitat Més que màquines, mentre que el Centre Cultural El Casino acollirà una sessió sobre com accedir a l'administració pública. També s'hi sumarà una proposta en línia centrada en la relació entre salut mental i empresa, amb l'objectiu de trencar estigmes i generar noves oportunitats laborals.
La Fira de l'Ocupació, punt central de la setmana
El dimecres 29 d'abril tindrà lloc l'acte central de la programació amb la Fira de l'Ocupació al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa. L'esdeveniment reunirà més de 20 empreses que busquen incorporar nous professionals i es convertirà en un espai de trobada directa entre candidats i empreses.
Durant la fira, els assistents podran participar en tallers de l'Escola de Competències, centrats en aspectes com l'impacte de la intel·ligència artificial en la recerca de feina, la millora del discurs professional o el desenvolupament de la marca personal. També es posarà a disposició un servei de fotografia professional per a currículums i perfils laborals.
Com a novetat d'aquesta edició, s'incorporarà un espai de xerrades de petit format pensat per afavorir un intercanvi més proper entre participants i empreses, així com l'espai Planeta Talent, que proposa una aproximació lúdica al desenvolupament professional.
Una iniciativa amb suport institucional i col·laboracions
La Setmana de l'Ocupació del Bages compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Manresa i la Diputació de Barcelona, així com amb la col·laboració del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, la Fundació Lacetània - Centre de Formació Pràctica i la Fundació Germà Tomàs Canet.
Les persones interessades poden consultar tota la programació i formalitzar la inscripció a través del web de ProManresa, en una iniciativa que es consolida com un dels principals espais de referència per a la dinamització del mercat laboral al territori.