Manresa acollirà el cicle Novíssims amb joves estudis d'arquitectura catalana

Manresa serà una de les seus del cicle Novíssims, una iniciativa del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que donarà visibilitat a estudis emergents amb dues jornades a la Torre Lluvià.
Manresa, seu d'un cicle sobre arquitectura emergent
Manresa acollirà dues sessions del cicle Novíssims, una iniciativa del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) que s'emmarca dins Barcelona 2026 Capital Mundial de l'Arquitectura. El projecte té com a objectiu donar visibilitat a la nova generació d'estudis d'arquitectura catalans liderats per professionals menors de 40 anys.
El cicle posa el focus en la creativitat, la innovació i les noves formes d'afrontar els reptes contemporanis de la disciplina, a través de converses obertes entre despatxos participants.
La Torre Lluvià, escenari de les jornades
Les sessions a la Demarcació de les Comarques Centrals es faran a la Torre Lluvià, també coneguda com a Vil·la Emília, un edifici modernista situat a l'entorn rural del Suanya, al sud de Manresa.
Projectada el 1896 per l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa, la construcció destaca per la seva torre octogonal i la integració en el paisatge agrícola. L'edifici, catalogat com a bé cultural d'interès local, esdevé un espai idoni per acollir activitats que connecten patrimoni i arquitectura contemporània.
Dues jornades amb estudis emergents
La primera sessió tindrà lloc el 7 d'abril i comptarà amb la participació de Muntant arquitectura cooperativa, amb base a Manresa, i l'estudi Lligams, de Tarragona. La jornada inclourà també una visita introductòria a càrrec de l'arquitecte Pere Santamaria, responsable de la rehabilitació de l'edifici.
La segona jornada se celebrarà el 15 d'abril amb la participació dels despatxos 082ARQ i Sarquella Torres, que aportaran diferents mirades sobre el projecte arquitectònic contemporani, des de la relació amb el territori fins a la recerca formal i constructiva.
Un format obert al debat i la participació
Les sessions seran moderades per l'arquitecte Sergi Adrià Huerta i es plantegen com converses entre estudis en un format proper que fomenta el debat amb el públic.
L'assistència és gratuïta, però cal inscripció prèvia a través del web del COAC, ja que l'aforament és limitat.