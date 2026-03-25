Sant Fruitós impulsa un curs de ràdio esportiva amb places limitades a sis alumnes

Sant Fruitós de Bages posarà en marxa el 13 d'abril una nova formació gratuïta de ràdio centrada en l'àmbit esportiu. El curs, impulsat per l'Ajuntament en col·laboració amb Ràdio Sant Fruitós, tindrà una durada de deu sessions i es farà als estudis del parc del Bosquet amb un màxim de sis participants.
Formació pràctica en ràdio esportiva
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb la col·laboració de l'associació Ràdio Sant Fruitós, impulsa una nova edició dels cursos de formació radiofònica, que en aquest cas se centrarà en la temàtica esportiva. Es tracta de la quarta edició d'aquest programa formatiu, que s'integra dins el quart bloc de cursos que s'ofereixen des de l'emissora municipal.
El curs començarà el 13 d'abril i finalitzarà el 15 de juny, amb un total de deu sessions que es duran a terme els dilluns de 6 a 7 de la tarda als estudis ubicats al parc del Bosquet.
Continguts i participació en programes reals
Durant la formació, els participants aprendran el funcionament d'un programa esportiu de ràdio, així com les fonts d'informació i la dinàmica de les tertúlies. També es treballaran les bases del periodisme esportiu radiofònic i s'oferiran coneixements pràctics en producció i locució.
L'objectiu és que els alumnes puguin aplicar progressivament aquests aprenentatges participant en el programa Esport i Punt”, que s'emet en directe els dilluns i divendres a Ràdio Sant Fruitós.
Places limitades i inscripcions obertes
El curs compta amb un aforament limitat a sis alumnes per garantir una formació propera i pràctica, que permeti treballar amb els equips tècnics i elaborar continguts radiofònics de manera conjunta.
En el darrer any, una trentena de persones ja han participat en cursos bàsics i d'introducció a la ràdio local. Les persones interessades en aquesta nova proposta poden formalitzar la inscripció enviant un correu electrònic a l'adreça facilitada per l'organització.