Sant Fruitós de Bages rehabilitarà íntegrament l'edifici de la ràdio municipal

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat el projecte de reforma integral de l'edifici que acull l'emissora municipal, amb l'objectiu de modernitzar unes instal·lacions que han quedat obsoletes i presenten deficiències derivades del pas del temps.
Uns estudis més moderns i funcionals
La intervenció preveu una remodelació completa de l'interior de l'edifici, sense alterar-ne el volum ni l'estètica exterior. El projecte planteja una nova distribució dels espais per millorar la funcionalitat i adaptar-los a les necessitats actuals del sector radiofònic.
El nou equipament comptarà amb un estudi principal més ampli i diàfan, amb millores en insonorització i amb la possibilitat d'acollir públic en directe durant les emissions. Aquesta configuració permetrà potenciar la ràdio com a espai de proximitat i participació ciutadana.
A més, s'hi habilitaran un estudi de gravació complementari, una zona de treball per a l'equip, la sala de màquines i un espai de recepció. El projecte també inclou la construcció de nous sanitaris adaptats a la normativa vigent.
Millores estructurals i energètiques
Un dels punts clau de l'actuació serà la modificació de la coberta de l'edifici per solucionar els problemes d'acumulació d'aigua, provocats principalment per la pinassa. Aquesta intervenció permetrà millorar la conservació de l'immoble i evitar incidències futures.
La reforma incorporarà també criteris d'eficiència energètica, amb la rehabilitació global de l'edifici en aquest àmbit, així com l'adaptació a la normativa d'accessibilitat. D'aquesta manera, es garantirà un espai més sostenible, accessible i adequat per a tots els usuaris.
Un equipament amb valor per al municipi
L'edifici de la ràdio municipal, situat al Parc del Bosquet, és un equipament amb un fort component simbòlic i històric per al municipi. Amb aquesta actuació, el consistori vol preservar-ne l'essència alhora que el dota de les condicions necessàries per continuar desenvolupant la seva funció comunicativa.
El projecte té un pressupost de 170.000 euros i un termini d'execució previst de tres mesos. Un cop finalitzades les obres, Sant Fruitós de Bages disposarà d'unes instal·lacions renovades i adaptades als nous reptes del món de la comunicació local.