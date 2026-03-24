Sant Fruitós de Bages i Sucre refermen el seu agermanament a través de la cultura

Sant Fruitós de Bages ha estrenat aquest cap de setmana una nova proposta cultural que reforça els seus lligams internacionals amb el municipi de Sucre. El Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi ha acollit la inauguració de l'exposició fotogràfica Quila-Quila. Patrimoni vivent, una mostra que posa en valor la riquesa cultural i les tradicions d'aquest poble situat al sud-oest de la ciutat boliviana.
L'exposició s'emmarca en el procés d'agermanament entre ambdues localitats i vol esdevenir un pont cultural que connecti realitats diferents a través de la fotografia, la memòria i el patrimoni compartit.
Un intercanvi cultural amb valor simbòlic
L'acte inaugural va comptar amb la presència del representant del municipi bolivià, Humberto Mancilla, que va participar en l'acte institucional i va fer entrega d'un element tradicional andí a l'alcalde del municipi, Joan Carles Batanés. Es tracta d'una llijlla, una manta rectangular de llana pròpia de les cultures quechua i aymara, que té un fort valor identitari i simbòlic, ja que els seus colors i dissenys reflecteixen l'origen comunitari de qui la porta.
Durant la inauguració, també es va lliurar un document de voluntats que referma el compromís de col·laboració entre els dos municipis, en nom de l'alcalde de Sucre, Enrique Leaño Palenque. Aquest gest consolida una relació basada en la cooperació i l'intercanvi cultural.
Una mostra per apropar realitats i tradicions
Quila-Quila. Patrimoni vivent” ofereix una mirada sobre les formes de vida, les tradicions i l'entorn d'aquest territori vinculat històricament al senyoriu Yampara. A través de les imatges, el públic pot conèixer de prop una cultura rica i diversa, i entendre millor els vincles que s'estan teixint entre comunitats separades geogràficament però unides per la voluntat de compartir experiències.
L'exposició es podrà visitar fins al 30 d'abril en l'horari habitual del museu.