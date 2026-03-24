Sant Fruitós se sumarà a l'Hora del Planeta amb una apagada simbòlica

Sant Fruitós de Bages participarà un any més en la campanya internacional de sensibilització ambiental l'Hora del Planeta amb una apagada simbòlica de diversos espais del municipi. L'acció tindrà lloc el dissabte 28 de març al vespre i té com a objectiu implicar la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic i fomentar hàbits més sostenibles.
Apagada en espais emblemàtics del municipi
Concretament, a 2/4 de 9 del vespre s'apagaran els llums del campanar de l'església de la Sagrera, del parc del Bosquet i de la zona del Cobert de la Màquina de Batre. Aquest gest simbòlic vol fer visible el compromís del municipi amb la sostenibilitat i la necessitat d'actuar davant l'emergència climàtica.
L'Ajuntament manté així la seva adhesió a una iniciativa que, any rere any, mobilitza institucions i ciutadania arreu del món per reflexionar sobre l'impacte de l'activitat humana al planeta.
Una iniciativa global amb impacte local
L'Hora del Planeta va néixer a Sydney l'any 2007 amb l'objectiu de conscienciar sobre el canvi climàtic mitjançant l'apagada de llums durant una hora. Amb el temps, s'ha convertit en un dels moviments ambientals més rellevants a escala internacional, amb la participació de més de 200 països.
Sant Fruitós de Bages s'hi va adherir l'any 2015 i des de llavors ha mantingut la seva participació de manera continuada, reafirmant el compromís municipal amb la protecció del medi ambient i la promoció de pràctiques sostenibles.